El fabricante de motocicletas Electric United analiza un gran proyecto con el gobierno

Yakarta, Viva – PT Terang Dunia Internusa TBK (UNTD) realizó una exposición pública anual a la que asistieron accionistas y el público como parte de la divulgación de información de la empresa. En el caso, la gerencia explicó el desempeño financiero, el desarrollo de negocios y la dirección de las estrategias a mediano y largo plazo.

Una de las cosas que atrae la atención es el plan de cooperación estratégica entre UNTD y el gobierno de la República de Indonesia en el campo de la logística. Se dice que el proyecto todavía está en la etapa de negociación y tiene un valor estimado de alrededor de Rp500 mil millones.

Según la explicación de la gerencia, se espera que este proyecto contribuya al crecimiento comercial de la compañía al tiempo que respalda la transformación del sistema de logística nacional. La atención se centra en la aplicación de soluciones de transporte más eficientes y ecológicas.

Andrew Mulyadi, presidente de UNTD, declaró que la oportunidad de cooperación estaba en línea con la visión de la compañía para presentar movilidad sostenible.

«Como una empresa que ha sido más de tres décadas, se compromete a presentar soluciones de movilidad ecológica, damos la bienvenida a las oportunidades de colaboración con el gobierno», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 6 de octubre de 2025.

Agregó que el proyecto que se discute no solo tenía valor económico, sino también el valor estratégico para el ecosistema de transporte neto en Indonesia. «Creemos que, con una larga experiencia y fortaleza de la Bike United y la marca United E-Motor, UNTD está en la posición correcta para hacer una contribución real a la comunidad», dijo Andrew.

En su presentación, la compañía también enfatizó el compromiso con la innovación y el desarrollo de productos en el sector de vehículos eléctricos. UNTD dijo que el apoyo del gobierno para el transporte ecológico fue uno de los factores que impulsaron el crecimiento de esta industria.

En la actualidad, UNTD tiene una cartera de productos que incluye bicicletas y bicicletas eléctricas con la marca de bicicletas Unidas, también motor eléctrico con la marca United E-Motor. La compañía también tiene una extensa red de distribución en varias regiones de Indonesia.

Las instalaciones de producción de UNTD se encuentran en CiteureUp, Gunung Putri y Curug, con una capacidad que se dice que puede satisfacer las crecientes necesidades del mercado. La modernización de las instalaciones y la eficiencia del proceso de producción es parte de la estrategia de fortalecimiento de la competitividad de la empresa.