El Extremismo Apunta A Los Niños, Prabowo Emitirá Este Decreto Presidencial

Yakarta, VIVA – El gobierno está dispuesto a tomar medidas firmes para afrontarlo. extremismo quien ahora está empezando a apuntar niño– niños menores de edad.

Lea también: ¡Cuidado, 70 niños en Indonesia están expuestos a la violencia! Estas son las caracteristicas



Se dice que el Presidente Prabowo Subianto está emitiendo un Reglamento Presidencial especial (Perpres) para la prevención y el tratamiento de ideologías extremas basadas en violencia lo que conduce al terrorismo.

Esta medida fue transmitida por el Jefe de la Agencia Nacional Antiterrorista (BNPT), Comisionado General de Policía (retirado) Eddy Hartono, en conferencia de prensa en la Jefatura de la Policía Nacional, el miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: ¡Preocupante! El extremismo apunta a niños de 11 a 18 años, 70 personas atendidas por Densus 88



«Esto se basará en actividades, a saber, el Plan de Acción Nacional para la Prevención y el Control del Extremismo Violento que conduce al terrorismo, que se espera que este año sea firmado por el Presidente a través de un Reglamento Presidencial», dijo Eddy.

Explicó que actualmente el proyecto de Decreto Presidencial se encuentra en la Secretaría de Estado (Kemensetneg) y está previsto que se implemente inmediatamente este año.

Lea también: Prabowo dijo que decenas de millones de niños indonesios van a la escuela sin desayunar



Además, Eddy se refirió al nuevo Código Penal que entró en vigor. Con esta regulación se pueden castigar los actos de preparación para el terrorismo, de modo que el gobierno pueda llevar a cabo una detección temprana y evitar que el extremismo apunte a los niños.

«Además, con el Código Penal que entró en vigor este año, el acto de trabajo preparatorio también se incluye en el derecho penal. Bueno, con el paso de los años, ojalá podamos llevar a cabo alertas tempranas, detección temprana. Especialmente ahora que estos niños son vulnerables», dijo Eddy.

Eddy enfatizó que el extremismo en los niños generalmente comienza con el interés por una determinada ideología, luego asciende a la etapa de radicalismo y finalmente conduce al terrorismo.

Sin embargo, los menores no suelen suscribir plenamente ideologías extremas. Según el portavoz del Destacamento Especial Antiterrorista (Densus) 88 de la Jefatura de la Policía Nacional, Kombes Mayndra Eka Wardhana, en su mayoría imitan o «cosplay» a figuras extremas, sin recurrir a la violencia total.

«Existe una tendencia a imitar (el cosplay), aunque no está lleno de violencia motivada por la ideología, pero cuando ocurre la acción, es más o menos tan peligroso como el comportamiento motivado por la ideología», dijo Mayndra.

Mayndra puso el ejemplo de la ideología neonazi, que, aunque existe desde hace mucho tiempo, ahora está empezando a ser imitada por los niños debido a la doctrina de heroísmo que proporciona.

«Esa es la teoría de Charles Darwin de que la persona o criatura más capaz y capaz de adaptarse es superior. Así que la superioridad crea un proceso de deshumanismo», dijo.