‘El extraño’ encabeza los premios Lumières, Linklater gana el premio al mejor director

Francois Ozon«El extranjero», una adaptación de la obra maestra literaria de Albert Camus que se estrenó mundialmente en Venecia, encabezó la 31ª edición de los Premios Lumières, llevándose los premios a mejor película, mejor actor para Benjamin Voisin y mejor fotografía para Manu Dacosse en una ceremonia celebrada el domingo en el Institut du Monde Arabe de París.

Es la primera vez que Ozon gana el premio a la mejor película en los Premios Lumière, después de nominaciones anteriores en 2020 por “By the Grace of God” y en 2021 por “Summer 85”. Voisin, que protagoniza “The Stranger” junto a Rebecca Marder, anteriormente ganó el premio a la mejor revelación por su papel en “Summer 85”.

cineasta estadounidense Richard LinklaterMientras tanto, obtuvo el premio al mejor director por “Nouvelle Vague”, una carta de amor en blanco y negro al movimiento cinematográfico francés conocido como la Nueva Ola. La película, que se estrenó en competición en Cannes, también obtuvo el premio a la mejor revelación masculina para Guillaume Marbeck.

Considerados el equivalente francés de los Globos de Oro, los Premios Lumières son votados por periodistas internacionales de 36 países y se entregan durante una ceremonia que tiene lugar aproximadamente un mes antes de los Premios César y da inicio a la temporada de premios en Francia.

La estrella francesa Léa Drucker ganó el premio a la mejor actriz por el drama Yellow Jacket de Dominik Moll, “Case 137”, que también se estrenó en Cannes. Fue la primera victoria Lumière de Druker después de las nominaciones en 2019 por “Custody” de Xavier Legrand y en 2024 con “Last Summer” de Catherine Breillat.

Nadia Melliti, ganadora del premio a la mejor actriz en Cannes por su papel en Hafsia Herzi“The Little Sister” ganó el premio a la mejor revelación femenina; y otra premiada en Cannes, “El agente secreto”, del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, obtuvo el premio a la mejor coproducción internacional. La película acaba de conseguir un par de Globos de Oro: Wagner Moura al mejor actor y mejor película internacional.

El guionista y director Stéphane Demoustier ganó el premio al mejor guión por “L’Inconnu de la Grande Arche”, su segundo Lumière después de una victoria en 2021 por “La Fille au bangle”.

Los premios se extendieron más allá de la lista con “Nino” de Pauline Loquès, protagonizada por Théodore Pellerin, que ganó el premio a la mejor ópera prima; “Arco”, de Ugo Bienvenu, mejor película de animación; y “Put Your Soul on Your Hand and Walk”, de Sepideh Farsi, se llevó el premio al mejor documental. La mejor música original fue para Warren Ellis, Dom La Nena y Rosemary Standley por “Le Chant des forêts”, dirigida por Vincent Munier.

El siguiente paso en la carrera de Francia serán los Premios César, que están programados para el 27 de febrero en el Olympia de París y Jim Carrey será el ganador honorario del César de este año.