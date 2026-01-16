El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol condenado a cinco años de prisión

Seúl​, VIVA – Ex presidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cinco años de prisión después de ser declarado culpable de varios cargos, incluida la obstrucción de los esfuerzos de los investigadores para detenerlo a principios de 2025. La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl en una audiencia de veredicto celebrada el viernes 16 de enero de 2026.

Lea también: Después de la Rebelión, Yoon Suk Yeol fue nuevamente acusado de abuso de poder.



Este veredicto es el primero de una serie de casos legales que involucran a Yoon, que comenzaron con la implementación de una breve emergencia militar en diciembre de 2024. En ese momento, Yoon todavía se desempeñaba como presidente.

En la acusación principal, el tribunal declaró que Yoon fue declarado culpable de ordenar al Servicio de Seguridad Presidencial obstruir a los investigadores que querían ejecutar una orden de arresto contra él en la residencia oficial del presidente en enero de 2025.

Lea también: Controversia sobre vínculos con chamanes, los fiscales registran la casa de Yoon Suk Yeol



El juez presidente Baek Dae-hyun, que presidió el juicio que se transmitió en vivo, reprendió a Yoon, quien estaba presente durante la detención. El panel de jueces evaluó que Yoon había abusado de funcionarios estatales por intereses personales, al utilizar fuerzas armadas que se suponía eran leales a la República de Corea.

El tribunal subrayó que para restablecer la supremacía de la ley dañada por las acciones del acusado, se requería un castigo severo acorde con el nivel de su culpabilidad.

Lea también: Allanan la oficina presidencial de Corea del Sur y Paspampres, la policía confisca servidores telefónicos cifrados



La sentencia de cinco años de prisión es más leve que las exigencias del fiscal especial Cho Eun-suk, quien anteriormente exigió una sentencia de 10 años de prisión. El equipo del fiscal evaluó que Yoon había cometido delitos graves al utilizar instituciones estatales para encubrir y justificar actos criminales.

Además de obstruir el proceso de detención, Yoon también fue acusado de violar los derechos de nueve miembros del gabinete que no fueron invitados a la reunión de revisión del plan de emergencia militar. También fue acusado de compilar y luego destruir el edicto revisado después de que se levantara el estado de emergencia militar.

Otros cargos incluyen ordenar la distribución de comunicados de prensa que contienen información falsa sobre la declaración de la ley marcial, así como borrar registros de teléfonos móviles seguros utilizados por los comandantes militares de la época.

En su decisión, el juez declaró a Yoon culpable de todos los cargos, excepto de violar los derechos de dos de los nueve miembros del gabinete y del cargo de ordenar la distribución de comunicados de prensa falsos.

El tribunal de jueces consideró como atenuante de la pena la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, el tribunal consideró que la naturaleza de los crímenes cometidos era muy grave y Yoon no mostró ningún remordimiento por sus acciones.