El expresidente merece convertirse en un héroe nacional

Jacarta – Jefe MUI campo de fatua, Astrorus Sholeh dice que todo expresidente fallecido es digno del título héroe nacionalrecordando las luchas y sacrificios que han realizado mientras lideraban la República de Indonesia.

«Cada época tiene sus héroes. Debemos respetar las luchas de los líderes de la nación, incluidos los ex presidentes que han dirigido Indonesia. Son héroes de la nación indonesia. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibi y Gus duroson líderes nacionales que merecen ser héroes», dijo Niam, citado por Entre Miércoles 5 de noviembre de 2025.

Niam invitó al pueblo indonesio a unirse, apoyarse mutuamente y fortalecerse mutuamente para construir juntos la nación.

Para él, una gran nación es una nación que respeta a sus héroes, incluidos los líderes estatales que han dedicado sus vidas a la nación y al Estado.

Niam pidió al público que no guarde rencor ni mencione las cosas malas sobre los líderes anteriores. Porque nadie es perfecto.

«La propuesta del héroe de figuras de diversos orígenes muestra la habilidad de estadista del presidente Prabowo para abrazar y construir la armonía y la unión», dijo.

«En el Islam, se ordena recordar los méritos y las virtudes de aquellos que han fallecido, especialmente los líderes que realmente hicieron méritos y cultivaron el bien para la nación», añadió.

Anteriormente, el presidente de la junta ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), expresó su apoyo a la propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales de la República de Indonesia al Consejo de Título para determinar Suharto y Abdurrahman Wahid (Gus Dur) como héroe nacional.

Según Gus Fahrur, el pueblo indonesio necesita aprender del pasado, tanto del bueno como del malo, para construir un futuro más sabio y civilizado.

«En la tradición científica islámica hay una regla importante: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil Jadid al-ashlah, conserva lo bueno y toma lo nuevo y mejor», dijo Gus Fahrur.

Gus Fahrur evaluó que tanto Suharto como Gus Dur habían hecho importantes contribuciones a la nación en dos fases históricas diferentes.