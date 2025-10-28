El expresidente de Madagascar Andry Rajoelina pierde la ciudadanía







Ex presidente de Madagascar andry rajoelina Ha sido despojado de su ciudadanía después de ser derrocado durante un golpe militar hace poco más de una semana.

Rajoelina, cuyo paradero sigue siendo desconocido después de que huyó del país tras las protestas que exigían su dimisión, también tiene ciudadanía francesa.

El nuevo primer ministro del país, Herintsalama Rajaonarivelo, firmó un decreto invocando leyes que despojan a todos los malgaches de su ciudadanía si tienen la ciudadanía de otro país.

El ex presidente Andry Rajoelina. ARCHIVO FOTO/AFP

La posesión de la nacionalidad francesa por parte de Rajoelina había provocado anteriormente un debate sobre su elegibilidad para presentarse a la presidencia en las elecciones de 2023, elección que ganó.

Huyó del país en el momento álgido de las protestas lideradas por jóvenes, que sacaron a miles de personas a las calles en varias ciudades e inicialmente provocaron una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad que dejó 22 muertos y más de 100 heridos, según el Naciones Unidas.

En ese momento, dijo que temía por su vida y se dirigió a la nación desde un lugar desconocido días antes de que los militares tomaran el poder y el coronel Michael Randrianirina prestara juramento como presidente.

Madagascar ha tenido varios líderes destituidos mediante golpes de estado y tiene un historial de crisis políticas desde que se independizó de Francia en 1960. Rajoelina, de 51 años, saltó a la fama por primera vez como líder de un gobierno de transición tras el golpe de 2009 que obligó al entonces presidente Marc Ravalomanana a huir del país.

