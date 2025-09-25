El experto en las Naciones Unidas, la UEFA y la FIFA, congelan inmediatamente a Israel del fútbol

Doha, vivo – Presión internacional sobre Israel Los más acalorados, no solo en los dominios políticos y humanitarios, sino también se extendieron al mundo del deporte. Un grupo de expertos en las Naciones Unidas (ONU) abiertamente urgentemente UEFA Y FIFA Para congelar inmediatamente a Israel del fútbol.

La insistencia de la eliminación de Israel del evento mundial de fútbol sobresale en varios países, siendo Qatar la fiesta más vocal instó a la UEFA a actuar de manera decisiva. Según el informe de Israel Hayom, el Comité Ejecutivo de la UEFA había celebrado una reunión el martes 23 de septiembre de 2025 para discutir esto.

Del total de 20 miembros que tienen derechos de voto, solo dos o tres países se niegan. Sin embargo, el último informe sobre los medios de comunicación israelí establece que Israel canceló las sanciones después de una intervención de los Estados Unidos, que presionó a la UEFA para mantener el status quo.

La presión de PBB se está fortaleciendo

A pesar de escapar del castigo, la insistencia internacional no retrocedió. El grupo de expertos de la ONU enfatizó que la UEFA y la FIFA tenían que tomar una posición firme porque los resultados de la comisión de la ONU habían declarado previamente que Israel genocidio en la pista Gaza.

«La conclusión de la investigación de la Comisión de la ONU en la región palestina ocupada, incluida Jerusalén Este e Israel, que Israel ha llevado a cabo el genocidio, es la última conclusión del creciente número de cuerpos internacionales que confirma que el genocidio está ocurriendo en el territorio palestino colonizado.

Hicieron hincapié en que los deportes también tienen un papel en la presión internacional. «Los deportes deben rechazar la percepción de que es un negocio ordinario. La agencia deportiva no debe cerrar los ojos a violaciones humanitarias, especialmente cuando su etapa se usa para normalizar la injusticia», continuó el comunicado.

La UEFA y la FIFA se consideran incapaces

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial de Clubes 2025 Foto : Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution a través de AP, archivo

El experto en la ONU luego destacó el mundo del fútbol, ​​que se consideró que tenía un gran poder para dar forma a la opinión global. Por lo tanto, la FIFA y la UEFA deben actuar inmediatamente congelando a Israel de la competencia internacional.

«Una vez más, instamos a la FIFA a dejar de legitimar la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado», dijo el experto.

«Existe una necesidad legal y moral de tomar todos los pasos que le permiten poner fin al genocidio en Gaza en este momento», concluyó.