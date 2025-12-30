El exlíder del Comité de Erradicación de la Corrupción revela la cifra inicial de pérdidas estatales de 2,7 T de IDR en el caso de permisos de minería en el norte de Konawe

Jacarta – Presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) período 2015-2019 Situmorang dijo revela el inicio del nombramiento del ex Regente Konawe del Norte Aswad Sulaiman como sospechoso en un presunto caso de corrupción.

«Siempre hay quejas del público, luego se investigan, se cotejan, se aclaran, doble verificación (nueva verificación, ed.), luego se investiga», dijo Saut cuando fue contactado ENTRE desde Yakarta, el martes.

Explicó que el proceso de aclaración y nueva verificación comenzó desde el nivel más bajo hasta el liderazgo de KPK.

«A nivel del grupo de trabajo hicieron su presentación. Luego del grupo de trabajo pasó al nivel de director. Desde el nivel de director, luego lo explicaron nuevamente al nivel adjunto. Desde el nivel adjunto, lo explicaron nuevamente al nivel de liderazgo. Luego se decidió una investigación», explicó.

El ex comisionado de KPK, Saut Situmorang.

Durante la investigación, dijo, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción trató de garantizar pruebas suficientes e investigar quién hizo qué en el caso, incluidas cuáles eran sus intenciones.

Luego dijo que cuando pasó a la etapa de investigación, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también continuó llevando a cabo una serie de investigaciones en profundidad, incluido el cálculo de las pérdidas financieras estatales causadas por el caso.

«Así que hubo una investigación en profundidad hasta que encontramos la cifra de 2,7 billones de rupias. Esos también son cálculos fiables», dijo.

Según él, la cifra de pérdidas financieras estatales de 2,7 billones de rupias es el resultado de cálculos de la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK).

«Sí, hasta donde recuerdo, BPK, e incluso si era interno, generalmente nunca lo hacíamos. Durante nuestro período, sí, hasta donde recuerdo, siempre fue si no era BPK, era BPKP (Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo)», dijo.

Explicó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) durante su liderazgo siempre trató de calcular las pérdidas financieras estatales primero por parte de BPK o BPKP. Después del conteo, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció a los sospechosos.

«Para evitar conflictos de intereses, siempre, si no es BPK, entonces es BPKP, preguntamos (calcular las pérdidas financieras estatales, rojo)», dijo.

Por lo tanto, dijo, en una conferencia de prensa el 3 de octubre de 2017, el Comité para la Erradicación de la Corrupción admitió que no dudó en lo más mínimo en anunciar a Aswad Sulaiman como sospechoso de causar pérdidas al Estado de hasta 2,7 billones de IDR.