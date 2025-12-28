El exlíder del Comité de Erradicación de la Corrupción dice que no vale la pena detener el caso de corrupción minera IDR 2,7 T en el norte de Konawe

Jacarta – Presidente de la Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) para el período 2015-2019, Laode Muhammad Syarif evaluó el caso de presunta corrupción que involucra al ex Regente Konawe del NorteSudeste de Sulawesi, Aswad Sulaiman, no es apropiado que la agencia anticorrupción detenga su investigación.

Porque, según él, pérdidas estatales En este caso la presunta corrupción es muy grande.

«Este caso no es adecuado para emitir SP3 (orden de detener la investigación, rojo) porque es un caso de recursos naturales muy importante y las pérdidas estatales son grandes», dijo Laode citado por ANTARA, el domingo 28 de diciembre de 2025.

También dijo que durante su liderazgo, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) tenía pruebas suficientes de su presunto soborno, y la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) estaba calculando el monto de las pérdidas financieras del país.

«Por eso es muy extraño que el KPK haya dejado de investigar este caso», dijo.

Mientras tanto, dijo que si la BPK de la República de Indonesia finalmente se muestra reacia a calcular las pérdidas estatales resultantes de este caso, entonces la KPK debería poder continuar con el presunto soborno llevado a cabo por Aswad Sulaiman.

«Si el BPK se muestra reacio a calcular las pérdidas financieras o económicas del país, entonces el KPK puede simplemente continuar con el caso de soborno», dijo.

Como se informó anteriormente, el 4 de octubre de 2017, el Comité para la Erradicación de la Corrupción nombró a Aswad Sulaiman regente interino de Konawe del Norte para el período 2007-2009 y regente de Konawe del Norte para el período 2011-2016 como sospechosos de presunta corrupción relacionada con la concesión de permisos de poderes. minería exploración y explotación, así como permisos de negocios mineros para operaciones de producción del Gobierno de la Regencia de Konawe del Norte en 2007-2014.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que Aswad Sulaiman causó pérdidas estatales de al menos 2,7 billones de IDR derivadas de la venta de producción de níquel que supuestamente se obtuvo como resultado de un proceso de concesión de licencias ilegal.

Aparte de eso, el KPK sospecha que Aswad Sulaiman recibió durante 2007-2009 presuntos sobornos de hasta 13.000 millones de IDR de varias empresas que solicitaban permisos de autorización minera.

El 18 de noviembre de 2021, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) interrogó a Andi Amran Sulaiman (ahora Ministro de Agricultura) como director de PT Tiran Indonesia como testigo en el caso. Amran fue interrogado por el Comité para la Erradicación de la Corrupción sobre la propiedad de una mina de níquel en el norte de Konawe.

El 14 de septiembre de 2023, el KPK planea detener a Aswad Sulaiman. Sin embargo, esto fue cancelado porque el interesado fue trasladado de urgencia al hospital.

Luego, el 26 de diciembre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había dejado de investigar el caso porque no encontró pruebas suficientes.