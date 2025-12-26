El exjugador de los Dolphins no se reprime con el entrenador

Los Miami Dolphins tienen marca de 6-9 después de perder ante los Bengals de Cincinnati el domingo pasado, lo que significa que tienen garantizada su segunda temporada perdedora consecutiva. Otra derrota representaría la peor temporada de Miami bajo el entrenador en jefe Mike McDaniel.

Ya ha sido la temporada más turbulenta de Miami con McDaniel, ya que hizo un cambio de mariscal de campo por primera vez como entrenador en jefe de los Dolphins. La temporada también ha visto la despido del veterano gerente general Chris Grier después del inicio 2-7 del equipo. Adam Schefter de ESPN informó que a pesar de algunos informes anterioresEl futuro del entrenador en jefe Mike McDaniel con la organización no ha sido decidido y el equipo aún podría optar por dejarlo.

Otro El entrenador de los Dolphins también ha sido noticia recientemente; sin embargo, a diferencia de McDaniel en este caso, es para un posible puesto de entrenador en jefe en otro equipo. El coordinador defensivo Anthony Weaver tuvo algunas entrevistas después de la temporada pasada para convertirse en el entrenador en jefe de diferentes organizaciones, y parece que volverá a estar presente una vez más.

El ex jugador de los Dolphins habla en contra de Anthony Weaver

Un jugador que probablemente no defenderá a su ex coordinador defensivo es el safety Jordan Poyer. El ex safety All-Pro llegó a Miami antes de la temporada 2024 después de pasar la mayor parte de su carrera con su rival divisional Buffalo. Recientemente, Poyer habló con Ty Dunne para el boletín Go Long sobre su paso por Miami, donde dijo: «Me sentí solo en el campo. Es uno de los peores sentimientos. Estás ahí afuera teniendo que defender todo. No entendía nuestra defensa. Nadie entendía nuestra defensa».

Puedo entender conceptos de cómo una ofensiva intenta atacarnos, pero si no sé dónde, el tipo que está a mi lado sabe adónde se supone que debe ir. Es agotador. Me costó mucho. Mental, física y emocionalmente”.

Poyer inició 16 juegos para los Dolphins y Miami terminó con la novena mejor defensa en puntos por juego permitidos. A pesar de esto, Dunne describió el tiempo de Poyer en Miami como un «desastre». En cuanto a su propio nivel de juego con Miami, Poyer había dicho anteriormente «No jugué tan bien como quería. Fue un año realmente difícil la transición de Buffalo a Miami».

Defensa actual de los delfines

Este año, la defensiva de los Dolphins dio un paso atrás respecto de su unidad top 10. Actualmente están en el puesto 22 en puntos por juego permitidos y han fallado en la recta final ya que permitieron 28 puntos al Acereros y luego 45 puntos para los Bengals. Respecto a su juego y construcción general del equipo, el coordinador defensivo Anthony Weaver se pronunció en contra de la forma en que se armó el equipodiciendo: «Creo que sea lo que sea que armemos como grupo a la defensiva, necesitamos una oportunidad para crecer antes… pero tenemos que empezar a poner la pelota en marcha antes de agosto».

Antes de la temporada, los Dolphins firmaron al esquinero Rasul Douglas una semana antes de su enfrentamiento de la Semana 1 contra los potros. A pesar de esto, Douglas ha sido titular en 11 partidos para Miami y ha sido uno de los más esquineros productivos en la NFL. El equipo también contrató al veterano cazamariscales Matt Judon a mediados de agosto. el era liberado tras la eliminación matemática de los Dolphins de la contienda por los playoffs.