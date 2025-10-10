El exjefe de Cannes Pierre Lescure dirigirá los estudios ‘Emily in Paris’

Pierre Lescureel ex presidente del Festival de Cine de Cannes, se aventura en un nuevo capítulo de su carrera como director del Estudios de París. Estos últimos fueron creados por Luc Besson en 2012 y han presentado varias temporadas de “Emily in Paris”, entre otras producciones de alto perfil.

Lescure, una figura muy respetada en el panorama cinematográfico francés, tiene estrechos vínculos con cineastas, productores y jefes de estudios en Europa y Estados Unidos. Además de su paso por el Festival de Cine de Cannes, donde trabajó estrechamente con Thierry Fremaux, también cofundó el gigante francés de la televisión de pago Canal+ Group en los años 1980 y lo presidió durante dos décadas, además de ser presidente de Universal durante un par de años cuando propiedad de Vivendi.

Lescure fue incorporado a los Estudios de París por el productor y empresario Tarak Ben Ammar quien ha sido el nuevo propietario del sitio desde 2022. Ben Ammar había cofundado los Estudios de París con Besson, quien estaba impulsado por la ambición de competir con Pinewood del Reino Unido, Babelsberg de Alemania y Cinecitta de Italia.

Distribuido en 9.500 m² de escenarios de sonido y convenientemente ubicado a unos 20 minutos de la capital francesa, el lugar tuvo un año récord en 2022 y continuó experimentando una fuerte actividad en 2023. Los Estudios de París luego acogieron la Villa Olímpica durante los juegos de verano en 2024. Además de sus estudios de sonido, los Estudios de París también cuentan con más de 15.000 m² de oficinas y camerinos para proporcionar a los productores una cadena de producción totalmente integrada, desde la construcción del decorado. a la postproducción.

Algunos de los rodajes más importantes que se han realizado en los Estudios de París incluyen “Valérian” de Besson, “Le Bureau des Légendes” de Éric Rochant, “Notre-Dame brûle” de Jean-Jacques Annaud, “Jackie” de Pablo Larraín, “La última señora Parrish” de Robert Zemekis, “El galerista” de Cathy Yan y series como “La nueva Look” para Apple TV, “Murder Mystery 2” para Netflix, “The Walking Dead” para “AMC”, “Emily in Paris” y “The Killer” de David Fincher” para Netflix.

Bajo su nuevo cargo como presidente de los Estudios de París, Lescure será el embajador de las instalaciones y estará en contacto con los principales cineastas y productores de Europa y Estados Unidos para atraer rodajes de prestigio.

Conjuntos de “Murder Mystery 2”

«Los Paris Studios encarnan lo mejor de Francia: una combinación de rigor, pasión artística y apertura al mundo. Mi ambición es simple: continuar, con Tarak Ben Ammar y nuestros equipos, el impulso que comenzó en 2022 para hacer de Les Studios de Paris un lugar donde las ideas cobran vida y los talentos se encuentran, al servicio de la industria cinematográfica francesa», dice Lescure, que trabajará junto a Brigitte Segal, directora general de los Studios de París.

«Pierre Lescure será un fantástico embajador de los Estudios de París», afirma Ben Ammar, añadiendo que Lescure «entiende el cine a escala mundial y tiene un amplio conocimiento del cine estadounidense, europeo y francés» gracias a su trayectoria en Cannes, Canal+ y Universal.

Lescure también ha cultivado vínculos profundos con el talento a través de su popular revista semanal de televisión Beau Geste, junto con el programa de entrevistas diario en horario estelar C à Vous, del que es copresentador.

«Esta unión entre nosotros significa una cosa: nunca rendirse. Pierre y yo somos como exploradores del siglo XIX que salían en barcos para encontrar nuevas tribus, nuevos idiomas, nuevas culturas, asumieron riesgos. Nosotros también estamos asumiendo diferentes riesgos profesionales», dijo Ben Ammar. Variedad en una entrevista con Lescure en la sede de Mediawan, el grupo de producción detrás de Beau Geste y C à Vous.

Además del incentivo fiscal francés que ofrece a los productores internacionales una devolución fiscal del 40% sobre los gastos locales, Ben Ammar afirma que los productores que vengan a rodar a los Estudios de París podrán aprovechar recursos financieros que podrían representar aproximadamente hasta el 15% de los presupuestos.

Ben Ammar, que desempeñó un papel fundamental a la hora de atraer rodajes de grandes éxitos a Túnez en los años 1980 y ayudó a construir la industria local desde cero, señaló que sus empresas de distribución Eagle Pictures en Italia y Arabia Saudita podrían comprar derechos de películas que se filmen en los Estudios de París y potencialmente recibir financiación de Riviera Content, el fondo cultural de 270 millones de dólares que ayudó a lanzar en Arabia Saudita.

Fue necesaria una llamada telefónica de Ben Ammar para convencer a Lescure de que asumiera el nuevo cargo. hablando con Variedad, Lescure afirma que conoce al productor franco-tunecino desde hace más de 40 años, ya que ambos se conocieron cuando él lanzó Canal+ y empezaron a hablar con los principales productores europeos que tenían presencia en Francia. En aquel momento, Ben Ammar coproducía en Túnez “La Traviata” de Franco Zeffirelli y “En busca del arca perdida” de Steven Spielberg.

Al igual que Ben Ammar, Lescure ya conocía muy bien los Estudios de París desde que Besson le mostró los planos de construcción hace más de una década. A lo largo de los años, Lescure regresó a los estudios para visitar a los productores Alex Berger cuando filmaban “Le Bureau des Legendes” y a Dominique Farrugia, que entonces trabajaba allí junto a Besson.

«Esos estudios fueron diseñados por un director visionario, Besson, por lo que tiene todo lo que un director podría soñar, desde un escenario sonoro de 600 a 2.000 metros cuadrados, porque cuando lo concibió, tenía todos los recursos que necesitaba para ideal, ya que contaba con el apoyo del gobierno y los bancos», dice Lescure, añadiendo que Besson también estaba acostumbrado a los estudios americanos. Como tal, los Estudios de París de Besson tienen el estilo de los Estudios Universal, dice Lescure.

Desde que dieron la bienvenida a la Villa Olímpica, los Studios de Paris han pasado por una transformación importante con la construcción de una pequeña ciudad, con restaurantes, negocios y alojamiento de primer nivel que, según Lescure, cambiará las reglas del juego.

«No había estado allí desde los Juegos Olímpicos, así que cuando Tarak me mostró los alrededores quedé impresionado por lo mucho que se había transformado el entorno», dice. «Los estudios siguen teniendo las mismas cualidades, pero además, toda la infraestructura a su alrededor ha sido construida y mejorada para convertirlo en un destino ideal para franceses, europeos y americanos. Para todos».

Lescure, que estará en Los Ángeles a principios del próximo año para reunirse con Ben Ammar durante la temporada de premios, dice que aprovechará las relaciones que siempre ha tenido «con el talento cinematográfico, con los estudios, con los productores, con los directores, para decirles ‘Vengan y verán'». Uno de los desafíos que enfrentará será contrarrestar algunas ideas preconcebidas sobre el costo de filmar en Francia, que, según él, es en realidad más barato que en el Reino Unido, donde a los miembros del equipo se les paga más. Los Estudios de París también están ubicados mucho más cerca del centro de la ciudad que Pinewood de Londres. Gracias a las nuevas líneas ferroviarias que unen el estudio directamente con el centro de París y el centro de Eurostar en la Gare du Nord, «los Studios de Paris están ahora a 25 minutos del centro de París, a 15 minutos del aeropuerto de negocios de Bourget y a 35 minutos del aeropuerto de Roissy», dice Lescure.

Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente amenazó con imponer un arancel del 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos, Ben Ammar dice que esas declaraciones no son tomadas muy en serio por los estudios de Hollywood y menos aún por los productores independientes, especialmente porque tal medida sería impracticable.

“Durante este período increíblemente problemático, se está produciendo un movimiento hacia Europa”, dice Lescure. «Incluso si Francia está en un lío políticamente hablando, nuestra economía no está arruinada y nuestra industria cinematográfica sigue siendo tan poderosa e indispensable como siempre».