El éxito del microdrama ‘From Rags to Rank One’ obtiene una secuela en un formato poco común

En un posible punto de inflexión para el vídeo vertical, Grupo COL ha dado luz verde a una secuela de su exitoso microdrama”De la pobreza al rango uno”, una rareza en un formato que normalmente cuenta historias en una sola temporada.

La medida señala ambiciones más allá de los romances de los directores ejecutivos y los triángulos amorosos sobrenaturales que han dominado el espacio. COL apuesta que el formato puede sostener una narración serializada con un potencial de franquicia genuino.

Basada en una novela popular, la serie original sigue al protagonista Xu Mu, una figura contemporánea arrojada a un reino histórico caótico donde su viaje lo lleva desde la supervivencia básica hasta salvar una nación. El programa se convirtió en un gran éxito en China y obtuvo casi 250 millones de visitas en su primer día. Los usuarios permanecieron pegados durante más de una hora en promedio, lo que llevó el total de visualizaciones a superar la marca de los dos mil millones.

La demanda no se ha enfriado. Casi tres millones de espectadores han registrado previamente su interés en la secuela, lo que sugiere que el público quiere historias más profundas a pesar de la brevedad del formato.

El seguimiento aumenta considerablemente la apuesta. Filmada a lo largo de una producción de un mes en Hengdian World Studios, la serie contó con un elenco de más de 40 papeles principales apoyados por un equipo de mil personas. La escala incluye un diseño de producción mejorado, vestuario con precisión de época y escenas de acción a gran escala: un salto significativo para el contenido vertical.

«Esta es una señal reveladora de que el formato de microdrama está evolucionando», dijo Timothy Oh, director general de COL Group. «Lo que comenzó como una narración rápida y entretenida se ha transformado en una plataforma para IP serializadas de formato largo con las que el público realmente se conecta. Las típicas tramas románticas entre directores ejecutivos y hombres lobo son cosa del pasado: estamos entrando en una nueva era de contenido que abarca géneros que van desde la fantasía hasta la ciencia ficción, aventuras dirigidas por hombres y epopeyas históricas. Está sucediendo ahora y esperamos que esta tendencia se acelere a nivel internacional».

Ray Tong, director ejecutivo de COL Group, ve un impulso industrial más amplio detrás de este cambio. “Con el reciente cambio de enfoque en microdramas En Hollywood, es probable que veamos una evolución aún más creativa en este espacio», dijo. «Las historias se están volviendo más estratificadas, la narración más cinematográfica y el atractivo cada vez más universal. Es un momento emocionante para nosotros y para cualquiera que esté dando forma a lo que puede llegar a ser el entretenimiento de formato corto”.

Ambas entregas de “From Rags to Rank One” están disponibles para licencia internacional a través de COL Group, que ejecuta FlareFlow, una aplicación con sede en EE. UU. que se ha convertido en un actor importante en el espacio dramático vertical.

La empresa, que salió a bolsa hace más de dos décadas, ha creado una cartera que abarca el desarrollo, la producción y la distribución digital de propiedad intelectual. Afirma tener la mayor operación de distribución de microdramas a nivel mundial, con bibliotecas en inglés y chino que llegan a audiencias desde Asia hasta América.