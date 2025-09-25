El éxito de terror paquistaní ‘Deemak’ establece la expansión global

pakistaní horror película «Consentir«Se está expandiendo internacionalmente después de su desempeño local récord, con el thriller sobrenatural listo para llegar al público global a partir del próximo mes.

La película se abrirá en el Reino Unido, los países de EE. UU., La UE y Canadá el 17 de octubre, seguida de un lanzamiento del Consejo de Cooperación del Golfo el 23 de octubre. El despliegue internacional involucra múltiples distribuidores: Bollywood Films & Cinema Specialist Mannle Distribution, World Cinema Partners and Cinema Specialist Cover the US y Canadá, Multivoice Pictures Limited Take the Eu y Funasia Manage Territories.

«Deemak» ha ganado PKR17.5 millones de rupias ($ 620,000) en la taquilla paquistaní, marcando un logro sin precedentes para el género de terror en la región. La película reclamó el título de la película de terror más taquillera de Pakistán de todos los tiempos mientras continuaba tocando en cines locales seleccionados.

Dirigida por Rafay Rashdi («Badshah Begum», «The Java Plum Tree») y escrita por Ayesha Muzaffar (autora de «Abus Jinns» y «Jinnistan»), «Deemak» explora la relación volátil entre una suegra y una nuera en contra de un fondo de trastornos paranormales en un hogar de familia. La película se produce bajo Wah Wah Productions con Syed Murad Ali como productor ejecutivo.

La película reúne un elenco de talento paquistaní que incluye a Faysal Quraishi («Garantía de devolución de dinero»), Sonya Hussyn («Tich Button»), Samina Peerzada («Balaa»), Javed Xi («Chand Nagar») y Bushara Ansari («Tere Bin»).

El proyecto también obtuvo reconocimiento en el circuito del festival, llevándose a casa el premio a la mejor edición en el Festival de Cine de la Organización de Cooperación de Shanghai a principios de este año.

«Este es un momento decisivo para el cine paquistaní», dijo Rashdi. «‘Deemak’ no solo ha roto los registros en casa, sino que también ha demostrado que las historias locales tienen el poder de superar los títulos de Hollywood y Bollywood en nuestro mercado. Estamos entusiasmados de llevar esta historia al público internacional que, creemos, se conectará con su profundidad emocional y cultural tanto como sus susingos».

El productor ejecutivo Murad Ali agregó: «‘Deemak’ es más que una película de terror, es una exportación cultural. Su recepción en Pakistán y el reconocimiento en el escenario del Festival Global son pruebas de su resonancia universal. Esperamos al público de todo el mundo que experimenta lo que se ha convertido en un logro histórico para nuestra industria».

PakistánEl cine de terror de Horror ha visto hitos esporádicos pero significativos, comenzando con el clásico de culto «Zinda Laash» (1967), ampliamente considerado como la primera característica de terror del país y una versión del sur de Asia sobre Drácula. Después de décadas de producciones de bajo presupuesto y series de televisión, el género experimentó un renacimiento moderno con «Zibahkhana» (2007), un slasher de zombis inglés-urdu que se convirtió en la primera película de terror de Pakistán para proyectar en varios festivales internacionales. Esto allanó el camino para títulos como «Maya» (2015) y «Aksbandh» (2016), los cuales exploraron horror sobrenatural con elementos folclóricos locales. Más recientemente, «In Flames» (2023), un horror psicológico que debutó en la quincena de los directores de Cannes, señaló un cambio hacia las sensibilidades de Arthouse. Aunque sigue siendo un nicho y operando bajo limitaciones de contenido conservador, el género de terror de Pakistán continúa encontrando la base a través de narrativas híbridas, exposición al festival y experimentación independiente.