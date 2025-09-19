El éxito de ‘Kpop Demon Hunters destaca los planes de expansión asiáticos de UTA

David Park ha estado apareciendo. Durante años, el UTA El socio principal y agente de televisión ha realizado la caminata por Asia varias veces al año, construyendo relaciones en los mercados donde las agencias estadounidenses tradicionalmente no han mantenido una fuerte presencia. Ahora, con el contenido coreano que domina las listas de transmisión global y K-pop que remodelan la industria de la música, esa persistencia está dando sus frutos, y el éxito desbocado de «Cazadores de demonios de KPOP«Demuestra que el enfoque multimonio de la agencia centrado en el local está funcionando.

«Nuestros planes para Asia son ambiciosos», dice Park Variedad antes de la anual de UTA Festival Internacional de Cine de Busan fiesta. «Estamos pensando en Asia no solo en términos de qué negocios podemos traer a los Estados Unidos, sino cómo podemos expandir nuestra huella global trabajando con grandes artistas que ya están en Asia para ayudarlos con sus aspiraciones locales y aspiraciones globales».

El éxito sin precedentes de la película animada, rompiendo registros a nivel mundial mientras se convierte en un fenómeno cultural, particularmente en Corea, valida la apuesta de UTA por apoyar la narración asiática culturalmente fundamentada en múltiples plataformas. «En mis 30 años, nunca he visto un fenómeno como este», dice Park. «La película más grande y el programa de televisión más grande de todos los tiempos son coreanos: ‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Squid Game’. Corea no los posee, per se, pero muestra el poder de la narración auténtica «.

La lista de clientes de Park se lee como un Who’s Who of Asian Entertainment: el director Na Hong-jin («The Wailing»), la estrella de «Juego de calamar» Lee Byung-Hun, el autorretrato japonés Hirokazu Kore-Eda y la potencia de entretenimiento coreano Hybe. Pero «Kpop Demon Hunters», dirigido por su cliente Maggie Kang, ejemplifica exactamente a qué ha estado construyendo Uta: historias asiáticas con atractivo global, creadas por artistas que invierten su verdad cultural en su trabajo.

Kang, que había trabajado en animación durante 20 años, pasó siete años en el proyecto, un tributo profundamente personal a la cultura coreana que resonó a nivel mundial. «Ella puso toda su vida en esto», dice Park. «Las mejores obras de arte provienen de la autenticidad. Quería escribir esta carta de amor a Corea y a la cultura coreana, y realmente vertió toda la autenticidad».

La representación de la película de la cultura coreana, desde la comida hasta las casas de baños, creó algo que el público coreano adoptó como verdaderamente suyos y espectadores globales encontraron cautivador. Este es el núcleo de la estrategia asiática de UTA: encontrar artistas con voces genuinelocales y apoyarlos con recursos para llegar al público global. Kang estaba tan devoto que llamó a su hija Rumi después del personaje principal. «Todos piensan que el personaje lleva el nombre de su hija, pero su hija vino después de que el personaje ya estaba establecido», señala Park.

La participación de UTA incluyó a Park ayudando a asegurar el grupo K-Pop dos veces para una canción cerca del final de la película, demostrando el enfoque mediano de la agencia. «Me enorgullece un poco de mi pequeño papel en eso, porque no puedo tomar ningún crédito por el trabajo que hizo Maggie», dice. «Eso fue todo lo que ella y su codirector Chris Appelhans».

El logro de la película de colocar cuatro singles en el top 100 de Billboard, uniéndose solo a «Saturday Night Fever» y «Waiting to Exhale» en la hazaña, muestra cómo la estrategia de Uta de trabajar en la música, el cine y el entretenimiento crean sinergia. Pero inicialmente, incluso la industria K-pop dudó. «Nadie sabía lo grande que iba a ser», explica Park. El sello negro contribuyó con música pero usó artistas desconocidos en lugar de estrellas importantes. «Ahora todos, las bandas más grandes del planeta, quieren participar en todas las secuelas».

Esto valida el juego largo de UTA: apostar por historias locales y construir una representación integral. La estrategia de la agencia se centra en Corea como su prioridad, con Japón muy detrás, dos mercados que históricamente no han trabajado con agentes globales. «Para los asiáticos y para muchos clientes internacionales, cuando apareces y apareces repetidamente, y creas confianza, hace una gran diferencia», dice Park. «Hemos estado apareciendo durante muchos años, varias veces al año, y el hecho de que está dando sus frutos ahora es muy gratificante».

UTA tiene como objetivo convertirse en «un verdadero socio para los múltiples hyfenatos en toda la región», yendo más allá de la representación tradicional de cine y televisión para abarcar música, asociaciones de marca y consultoría corporativa. Este enfoque integral ya es evidente en el trabajo de Park con Hybe, donde consulta sobre su expansión a la India a través de actos locales influenciados por K-Pop, y con el ídolo K-pop Joshua Hong de diecisiete años, a quien está ayudando a la transición a la actuación.

La expansión asiática de Uta se extiende más allá de Corea y Japón. En mercados como Filipinas, Vietnam e Indonesia que son relativamente menos maduros en términos de sus industrias cinematográficas, está explorando oportunidades a través de la música y el talento entre medios. «Tal vez hay una manera de trabajar con artistas de hifenato», sugiere. «Si de repente hay una gran banda de tipo k-pop que sale de Indonesia respaldada por un gran sello, tal vez esos artistas son personas que deberíamos estar viendo, no solo para la música, sino también para que se encuentren en el pliegue del talento».

La agencia también es el único jugador importante de Hollywood (de las «tres grandes agencias) que organiza un partido significativo en Busan, una declaración de intención que refleja el compromiso de UTA. El evento ha evolucionado a partir de lo que Park llama una «fiesta de cine VIP/TV snobby» en un evento de redes cruzadas entre la industria que reúne a ejecutivos de cine, televisión, música, moda y marcas.

Como hijo de inmigrantes surcoreanos, Park ve su trabajo como negocios y legado. «Si no estoy aprovechando mi propia experiencia y mis relaciones con lo que es importante para mí, con mi experiencia como hijo de padres inmigrantes surcoreanos, ¿quién es?» Él pregunta. «Es empresarial y personal».

La economía no siempre es sencilla. Park reconoce que representar el talento asiático no es tan inmediatamente lucrativo como centrarse únicamente en clientes norteamericanos establecidos. Netflix, señala, se ha convertido en «The Legacy Studio» en mercados como Corea y Japón, a menudo pagando tasas comparables a los locutores locales en lugar de reflejar el valor del talento global.

«Es revelador ver el talento A-Plus trabajando en condiciones realmente difíciles de una manera que muchos directores de nivel medio a bajo estarían trabajando en América del Norte, en términos de sus tarifas, presupuestos, etc.», observa Park. «Estamos tratando de hacer que el campo de juego sea más incluso para ellos».

La próxima película del director Na Hong-jin «Hope», protagonizada por Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell y «Squid Game» Ho-Yeong Jung, ejemplifica el enfoque integral de UTA. La agencia ayudó a lanzar la producción y manejará las ventas internacionales, al tiempo que trabaja en las adaptaciones estadounidenses de las películas anteriores de NA, incluido un acuerdo de Fox Searchlight para «The Wailing» como una serie de televisión global.

Mirando hacia el futuro, Park aboga por un contenido más «híbrido» que combina culturas sin necesariamente requerir un idioma inglés, señalando «shōgun» y «tokio vice» como ejemplos exitosos. «Los límites de lo que es un gran contenido local versus gran contenido global está comenzando a difuminar», explica.

Mientras Park se prepara para otro festival de Busan, donde el director NA encabeza el jurado y las pantallas de la versión de «cazadores de demonios de KPOP» para el entusiasta audiencias coreanas, la estrategia asiática de UTA se está volviendo cada vez más clara: representación integral en múltiples medios, construyendo confianza a través de una presencia consistente y defendiendo historias auténticas que resonan a nivel mundial. El éxito de la película demuestra que el modelo funciona.

«Estos ídolos K-pop, si se comprometen con lo que dicen que quieren hacer, pueden hacerlo realidad», dice Park. «Ellos ellos mismos aprenderán nuevos talentos. Nunca he visto ese nivel de compromiso de otros artistas humanos».

Para Park y Uta, la transformación ya está en marcha. La pregunta no es si el contenido asiático continuará su ascenso global, sino cómo la industria se adapta para apoyarlo, y UTA se está posicionando como el puente esencial entre las comunidades creativas de Hollywood y Asia.