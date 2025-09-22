¿El éxito de Ducati en Superbike ayuda a la transición de los neumáticos Pirelli en MotoGP 2027?

VIVA – Mundo Motogp En medio de la preparación para enfrentar una de las grandes transiciones en la historia de las carreras de motor modernas. Temporada inicial 2027, prohibición Michelin ya no suministra a Motogp oficial, sino que cambia a Pirelli.

Esta decisión marca el final de casi una década del dominio de Michelin como proveedor único y abre un nuevo desafío que está lleno de desafíos para todos los fabricantes.

Marc Márquez con motocicleta Ducati en MotoGP 2025

Entre los equipos de MotoGP, Ducati en el centro de atención principal. Porque el fabricante italiano ha registrado un éxito extraordinario en el mundo Superbike (WSBK) con neumáticos Pirelli. La pregunta es, ¿puede la experiencia en Superbike ser una ventaja cuando se enfrenta a una gran transición en MotoGP?

Cambios en la regulación: de neumáticos a motor

La transición a Pirelli no es solo un cambio de proveedores de neumáticos. A partir de 2027, las regulaciones técnicas de MotoGP también cambiarán significativamente:

Máquina: Capacidad de 1000cc a 850cc, con el objetivo de aumentar la seguridad, reducir el exceso de velocidad, así como abrir un nuevo espacio de innovación tecnológica.

Neumáticos: las dimensiones y las especificaciones de los neumáticos Pirelli utilizados en MotoGP serán diferentes de las de WSBK, porque están adaptadas a las necesidades de la clase prototipo.

Aerodinámica: las nuevas reglas limitarán el uso de dispositivos aerodinámicos extremos que han estado dominando el diseño del motor.

Distribución de rendimiento: el objetivo de una nueva regulación es crear una competencia más equilibrada entre los equipos.

En la prueba inicial en Misano en septiembre de 2025, Pirelli había comenzado a probar el prototipo de neumáticos para comprender las necesidades de las próximas motocicletas MotoGP. Todos los fabricantes, incluido Ducati, participaron para recopilar datos importantes antes de que llegara la nueva temporada de regulación.

Ducati: Realista a pesar de tener capital en Superbike

A pesar del éxito en WSBK con los neumáticos Pirelli, Ducati no quería ser rápidamente complaciente. Gigi Dall’igna, gerente general de Ducati Corse, enfatizó que la experiencia de Superbike no les dio necesariamente una gran ventaja en MotoGP.

Según él, hay una serie de diferencias fundamentales que hacen que esta transición aún esté llena de desafíos:

Diferencias en el tamaño de los neumáticos: los neumáticos Pirelli desarrollados para MotoGP tienen diferentes dimensiones de los neumáticos Superbike. Es decir, los datos antiguos no se pueden usar así.

Caracteres de la motocicleta: las motocicletas MotoGP son mucho más complejas, con sistemas electrónicos, aerodinámica, a diferentes chasis que los motores basados ​​en la producción en WSBK.

Entorno competitivo: todos los equipos de MotoGP probarán los neumáticos de Pirelli desde cero, por lo que no hay un solo equipo que sea realmente superior desde el principio.

Dall’igna incluso enfatizó que una comprensión del carácter del neumático puede ser más influyente que los cambios en el motor a 850cc. Según él, la clave del éxito es cómo el fabricante puede ajustar el motor a la agarre, la estabilidad y la durabilidad de los neumáticos nuevos.

Desafíos técnicos que deben enfrentarse

La transición a Pirelli también trae grandes consecuencias técnicas para todos los fabricantes, incluido Ducati:

El chasis y la suspensión deben ajustarse para que sea compatible con una nueva respuesta de neumáticos.

El control de la temperatura del neumático se vuelve crucial, dada la diferencia en el material y la construcción de Pirelli en comparación con Michelin.

Los datos de la pista deben ser recolectados, porque cada circuito tiene una característica única que puede afectar el rendimiento de los neumáticos.

La estrategia de carrera debe cambiarse, especialmente en términos de gestión de la degradación de los neumáticos durante toda la carrera.

Beneficios potenciales para Ducati

Aunque Dall’igna subestimó la afirmación de que la experiencia de WSBK proporcionó automáticamente beneficios, Ducati todavía tiene el potencial de estar mejor preparado que algunos de sus competidores:

La base de datos técnicas de WSBK puede ser una referencia inicial para comprender el comportamiento de los neumáticos de Pirelli.

La cultura agresiva de la investigación en Ducati les permite moverse rápidamente para ajustar la moto con nuevas regulaciones.

Grandes recursos tanto técnicos como financieros, lo que hace que Ducati pueda realizar pruebas intensivas en comparación con otros fabricantes.

Sin embargo, Ducati es consciente de que Honda, Yamaha, KTM y Aprilia también tienen experiencia en Superbike. Entonces, la superioridad de Ducati no será exclusiva.

Impacto en la competencia MotoGP

Ducati MotoGP Argentina 2025

Esta transición tiene el potencial de cambiar el mapa de la competencia MotoGP. Durante la era de Michelin, Ducati dominó con una combinación de máquinas eléctricas y aerodinámica sofisticada. Con nuevas reglas, hay una gran oportunidad para que otros equipos se pongan al día.

Honda podría encontrar un impulso para aumentar después de las dificultades en las últimas temporadas.

Yamaha puede beneficiarse de las nuevas reglas aerodinámicas que reducen el dominio de Ducati.

KTM y Aprilia tienen el potencial de adaptarse más rápido, dada su flexibilidad y velocidad de investigación.

MotoGP 2027 marcará una nueva era con regulaciones de motor de 850cc y neumáticos Pirelli. Para Ducati, el éxito en Superbike proporciona capital, pero no garantiza el dominio directo. Una gran diferencia técnica hace que todos los equipos deben comenzar desde cero.

Precisamente es el desafío: quién es capaz de entender los neumáticos nuevos más rápido, tienen la oportunidad de convertirse en el gobernante de la próxima era. Ducati, con recursos y experiencia, explicó uno de los candidatos más fuertes, pero el camino hacia el dominio sigue siendo largo y lleno de rompecabezas.