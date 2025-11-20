El exdirector general de Impuestos presuntamente involucrado en un caso de corrupción, Purbaya abre la voz

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa finalmente habló sobre el asunto. caso conjetura corrupción impuesto 2016-2020 el cual fue investigado por la Fiscalía General de la República (Ministro de justicia), e impidió que el exdirector general de Impuestos, Ken Dwijugiasteadi, viajara al extranjero.

Sin embargo, en el caso de presunta corrupción relacionado con la amnistía fiscal, Purbaya admitió que no había recibido notificación oficial de la Fiscalía General. Sin embargo, su partido apoya firmemente la investigación de este caso.

«No he recibido ningún informe ni notificación del Fiscal General. Dejemos que el proceso se desarrolle», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Se trata del caso de amnistía fiscal, ¿no? Quizás hay algunas evaluaciones que no son muy precisas, no lo sé», dijo.

Purbaya dijo que la Fiscalía también había pedido a varios de sus subordinados información y testimonio sobre el caso.

Sin embargo, como el caso se prolongaba durante mucho tiempo, Purbaya aconsejó a sus subordinados que no tuvieran miedo de dar información y les pidió que trabajaran más seriamente en el futuro.

«Lo que les pedimos a nuestros amigos de (Dirección General de) Impuestos, es que trabajen más seriamente. Eso fue (un caso) en el pasado, ahora no. Tampoco sé qué tan fuerte es el caso, así que dejemos que el Fiscal General lo procese», dijo.

Se sabe que la Fiscalía ha impedido que varios nombres viajen al extranjero en relación con el presunto caso de corrupción. Además de Ken Dwijugiasteadi, otros nombres a los que también se les impidió viajar al extranjero son las iniciales BNDP, HBP, KL y VRH.

El jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, dijo que hasta ahora su partido incluso ha buscado en varios lugares sospechosos de estar relacionados con casos de presunta corrupción fiscal en el período 2016-2020.