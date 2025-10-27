El exdirector de Danareksa murió después de que su Lexus fuera golpeado por un árbol, policía: Tómelo a la ligera

Jacarta – La tragedia mortal en la zona de élite de Pondok Indah tuvo una larga cola. La policía advierte ahora al PT Metropolitan Kentjana, como promotor de la zona, que realice inmediatamente evaluaciones y recortes. árbol-árboles grandes y vulnerables cayó a lo largo de Jalan Metro Pondok Indah Raya, sur de Yakarta.

Lea también: ¿Quién era el exdirector de Danareksa cuando un árbol lo mató en su auto Lexus?



Esto tras la muerte del exdirector del PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo, después del coche lexus El vehículo que conducía fue golpeado por una palmera cuando cayó una fuerte lluvia el domingo 26 de octubre de 2025.

El jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito, destacó que se había coordinado con el promotor para comprobar de inmediato todos los árboles grandes en la zona. Si encuentra un árbol inclinado o débil, debe podarlo inmediatamente.

Lea también: Cuidado con la temporada de lluvias, reconoce las características de los árboles propensos a caer



«Me he comunicado con PT. Metropolitan Kentjana, para prestar atención a los árboles. Comprobar si están temblando o tal vez simplemente podarlos y sugerir colocar los árboles más ligeros», dijo Harnas a los periodistas el lunes 27 de octubre de 2025.

Según Harnas, el lugar del incidente fue justo en la Plaza Dua Pondok Indah, que consta de una hilera de tiendas propiedad de un tercero. Aun así, el área todavía está bajo la supervisión de PT Metropolitan Kentjana como principal desarrollador del área.

Lea también: Exdirector de Danareksa asesinado por la caída de un árbol, la familia decide no realizar la autopsia al cuerpo porque…



«Porque es Plaza Dua Pondok Indah, las casas comerciales son propiedad de un tercero. Pero el medio ambiente todavía es cuidado por PT Metropolitan Kentjana como desarrollador. Esta mañana lo llamé», dijo.

Anteriormente se informó que una persona murió trágicamente después de que el automóvil que conducía fuera golpeado por un árbol caído en el área de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.59 WIB, en Jalan Metro Pondok Indah Raya, cuando fuertes lluvias cayeron sobre esta zona de élite. De repente soplaron fuertes vientos que provocaron la caída de una palmera de 15 metros de altura y golpearon el coche Lexus de la víctima.

«Las lluvias de alta intensidad y los fuertes vientos provocaron que una palmera con un diámetro de alrededor de 60 centímetros y una altura de 15 metros cayera y golpeara un automóvil Lexus», dijo el jefe del BPBD (Centro de Información y Datos de Desastres de la Agencia Regional de Gestión de Desastres) de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, citado el lunes 27 de octubre de 2025.