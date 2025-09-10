¡El examen de Lisa Mariana no es encontrar una sensación!

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) confirma un examen de celebridades Lisa Mariana En el caso de la supuesta corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los bancos de desarrollo regional de Java y Banten o Banten o Bank BJB El período 2021-2023 no fue un esfuerzo por encontrar sensaciones.

Esto fue confirmado directamente por el albacea del diputado para la aplicación y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu.

«Llamamos a la hermana de LM no para encontrar una sensación. Sospechamos que hay un flujo allí. Exploramos sí o no», dijo ASEP a los periodistas el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Explicó que la información obtenida de los resultados del examen de Lisa Mariana fue material para el KPK al examinar al ex gobernador de West Java. Ridwan Kamil.

Cuando se confirmó la forma de presunto flujo de fondos de Ridwan Kamil a Lisa Mariana, y comparó con el presunto flujo de fondos al hijo del tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH), ASEP afirmó que el KPK aún estaba profundizando.

«Si compra un automóvil, ¿cuál es el negocio de LM? Sí, esto es lo que estamos investigando, solo espera», dijo.

Se sabe que Lisa Mariana fue interrogada por el KPK como testigo del caso BJB Bank el 22 de agosto de 2025.

Mientras que en el presunto caso de corrupción del Bank BJB, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como siguiente, a saber, el director del presidente de BJB, Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

El 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también incautó las motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el miércoles 10 de septiembre de 2025, se registró que se habían registrado 184 días, Ridwan Kamil no había sido llamado por el KPK después de la búsqueda. (Hormiga)