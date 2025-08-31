El ex yankees estrella polarizante obtiene un puntaje de $ 26 millones, un acuerdo de 2 años

Todos los jugadores de béisbol de las Grandes Ligas han hecho algunos grandes sacrificios en sus vidas para alcanzar su estatus de élite como uno de los 780 jugadores para jugar en MLB en cualquier momento, aproximadamente 21,000 en la historia de El béisbol de las grandes ligas en los Estados Unidos, que data de 1876. Pero el lanzador de relieve de los Medias Rojas de Boston, Aroldis Chapman, se vio obligado a renunciar a más que la mayoría.

Chapman como un joven de 21 años en 2009, estaba lanzando para Cuba En el Torneo Mundial del Puerto, una competencia internacional de béisbol en el Rotterdam, los Países Bajos, cuando salió de su hotel y se convirtió en un auto que espera conducido por un amigo.

Su deserción de Cuba fue, dijo, «bastante sencilla». Pero al dejar a Cuba y finalmente establecer la residencia en el pequeño país europeo de Andorra, población de aproximadamente 80,000, se vio obligado a abandonar no solo a sus padres sino a su novia que estaba embarazada de su hija.

El lanzador más rápido en la historia del béisbol

Chapman era Finalmente reuní a sus padres en 2014, y con su hija Ashanti también. Pero en el momento de su deserción, no podía estar seguro de que alguna vez volvería a ver a ninguno de ellos.

Pero Chapman sabía que tendría una carrera lucrativa en el béisbol, debido a un talento particular, su capacidad para lanzar un béisbol más rápido que cualquiera que haya vivido. El 24 de septiembre de 2010 de Chapman, Pitch registrado a 105.8 mph Sigue en pie, 15 años después, como se registró el más rápido. De hecho, de los 10 lanzamientos más rápidos jamás registrados por Stacast, Chapman lanzó siete de ellos, todos cronometrados a 105 mph o más.

Ahora, a los 37 años, el zurdo Chapman puede de alguna manera tirar el balón a velocidades sobrehumanas. En su primer año con los Medias Rojas de Boston, arrojó el El lanzamiento más rápido de 2025, a 103.8 mph.

Chapman reuniendo la temporada histórica a los 37 años

Más importante aún, a pesar de su edad, Chapman está reuniendo la mejor temporada de su carrera, y una de las temporadas más dominantes de más cercano en la historia de la posición. Con una época de 1.04, Chapman ha sido literalmente sin atrevirse. A partir del 30 de agosto, ha hecho 14 apariciones consecutivas sin permitiendo un solo golpe de base.

El sábado, los Medias Rojas recompensaron a Chapman, a quien firmaron con un contrato de un año y $ 10.75 millones antes del comienzo de la temporada, al extender su contrato por al menos una temporada más con un aumento a $ 13.3 millonesde acuerdo a El Boston Globe.

El contrato contiene una opción mutua para 2027 a $ 13 millones.

Firmar Chapman lo pega a los Yankees

Para que los Medias Rojas obtengan la mejor temporada de Chapman de su carrera de 16 años y obtengan su compromiso para su 17 y posiblemente 18 también debe ser especialmente satisfactorio porque, de los siete equipos para quienes Chapman Ha lanzado, ha pasado la mayor cantidad de tiempo con el archivado de los Medias Rojas, los Yankees de Nueva York, siete temporada en dos períodos.

Sin embargo, Chapman sigue siendo una figura polarizante en el béisbol, principalmente Debido a su suspensión de 2016 de 30 días debido a acusaciones de violencia doméstica.

Las acusaciones inquietantes llevaron a la suspensión de 2016

En 2015, cuando Chapman tenía 27 años, una novia de 22 años dijo policía que la había ahogadoy que disparó ocho disparos dentro del garaje de su casa en Davie, Florida. Chapman admitió disparar el arma, pero sostuvo que nunca asaltó físicamente a su novia. Los fiscales luego retiraron todos los cargos citando falta de evidencia suficiente para apoyar las acusaciones de la mujer.

Pero MLB realizó su propia investigación y siguió adelante con la suspensión de Chapman.

Chapman ha dicho que ha pasado por la terapia para tratar los problemas que llevaron al incidente, y los Medias Rojas mantuvieron Hicieron «diligencia debida» Antes de firmar Chapman.