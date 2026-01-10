El ex WR de los Detroit Lions, Calvin Johnson, hace una admisión importante

Anterior Leones de Detroit El receptor abierto Calvin Johnson fue uno de los mejores en su posición en la historia de la NFL y fue apropiadamente reconocido como miembro del Salón de la Fama en la primera votación.

Si bien su separación de los Lions no fue en los términos más amigables, la buena noticia es que las barreras se han mejorado en los últimos años.

Johnson admitió recientemente tener una especie de arma secreta que ha provocado una reacción variada de sus fanáticos.

____________________________________________________________

El ex WR de los Detroit Lions, Calvin Johnson, admitió que a veces fumaba marihuana antes de los partidos

Mientras aparecía en el podcast del actual receptor estrella de los Lions, Amon-Ra St. Brown, Johnson admitió que a veces fumaba marihuana antes de los partidos para ayudarlo a lidiar con el dolor causado por las realidades físicas de jugar a un nivel de élite en la Liga Nacional de Fútbol.

“Hay momentos en los que… Estaba camino a ese estadio y pensaba: ‘Hombre, no sé cómo voy a llegar hoy’. Probablemente lo hice varias veces a lo largo de mi carrera”. Johnson dijo a principios de semana. «Lo curioso es que la mayoría de las veces también tuve un buen juego. Nunca tuve un mal juego».

No especificó antes de qué juegos fumaría, pero dijo que no cree que eso afecte negativamente su rendimiento.

Además de su anterior trabajo como top NFL Johnson también es el fundador de la empresa de investigación de cannabis Primitiv.

____________________________________________________________

Calvin Johnson es el mejor receptor abierto en la historia de los Lions

Johnson estableció numerosos récords para los Lions durante su carrera como jugador, al mismo tiempo que estableció el nuevo récord de la NFL de más yardas recibidas en una temporada (1,964) junto con la mayor cantidad de juegos consecutivos de 100 yardas recibidas (seis).

Sin embargo, poco después de su retiro a la edad de 30 años, la relación entre las dos partes dio un giro amargo cuando los Lions le pidieron a Johnson que devolviera 1,6 millones de dólares de su bono por firmar por no cumplir con su contrato completo.

Las barreras se han reparado en los últimos años y Johnson ha sido visto en numerosas ocasiones en Ford Field apoyando a los Lions. En 2023, el presidente del equipo, Rod Wood, atribuyó el mérito al trabajo realizado por el director de operaciones de los Lions, Mike Disner, por ayudar a cerrar la brecha entre las dos partes.

«Ha sido un placer conocer a Calvin durante todo el proceso». Disner dijo en ese momento. «Es un tipo impresionante, impresionante. Uno de los mejores receptores en la historia de la NFL, y además de eso, quiero decir, se preocupa profundamente por su familia, la comunidad, el fútbol y la ciudad de Detroit. Él y Barry eligieron vivir aquí después de terminar es parte de lo que los hace tan especiales. Conocer a Calvin durante todo el proceso, tener ese diálogo abierto y conocerlo como persona, es algo que le interesa, mucho de eso se alinea con lo que nos interesa a nosotros. Como organización, ya sabes, ayudar a la ciudad a hacer crecer el juego”.

Desde entonces, Johnson ha sido incluido en el equipo de todos los tiempos de los Detroit Lions y también ha sido incluido en el Anillo de Honor de los Lions.