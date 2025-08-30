El ex vicepresidente Jagdeep Dhankhar solicita la pensión de MLA







Después de su repentina renuncia del Rajya SabhaCitando razones de salud, el ex vicepresidente de India ahora ha solicitado una pensión como ex MLA.

Jagdeep Dhankhar representó a la circunscripción de la Asamblea de Kishangarh como un MLA del Congreso de 1993 a 1998. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Jagdeep Dhankhar recibió una pensión como ex legislador hasta julio de 2019. Sin embargo, la pensión fue descontinuada después de que él fue designado como el gobernador de Bengala Occidental.

Las autoridades dijeron: “Con su mandato como vicepresidente que terminó después de su renuncia el 21 de julio, ex vicepresidente de India Jagdeep Dhankhar se ha aplicado de nuevo a la Secretaría de la Asamblea de Rajasthan en busca de la reanudación de su pensión como ex MLA «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Al informar sobre el proceso de pensión, los funcionarios también afirmaron: «La Secretaría ha iniciado el proceso, y la pensión será aplicable a partir de la fecha en que su renuncia como el Vicepresidente fue aceptado».

Según la agencia de noticias PTI, la pensión de un ex MLA en Rajasthan comienza en Rs 35,000 por mes por un solo período. Sin embargo, puede aumentar con términos y edad adicionales.

Dhankhar, ahora de 74 años, tiene derecho a una pensión de Rs 42,000 por mes como ex legislador, agregaron los funcionarios.

Mientras tanto, los funcionarios también han enfatizado que Jagdeep Dhankhar tiene derecho a tres pensiones, una para cada puesto que ha ocupado. Jagdeep Dhankhar, junto con ser un ex vicepresidente, también ha servido como diputado y miembro de la Asamblea de Rajasthan.

Si bien no hay beneficios de pensión para Dhankhar como el ex gobernador de Bengala Occidental, puede aprovechar un miembro del personal de secretaría para un reembolso mensual de Rs 25,000 como ex gobernador.

Además de otros beneficios, Dhankhar, siendo un MP de un solo período, también tiene derecho a Rs 45,000 por mes como pensión.

Además, como el primero VicepresidenteJagdeep Dhankhar tiene derecho a una pensión de casi Rs 2 lakh por mes, un bungalow tipo 8, un secretario personal, un secretario personal adicional, un asistente personal, un médico, un oficial de enfermería y cuatro asistentes personales.

En el caso de la muerte de un ex vicepresidente, su cónyuge tiene derecho a una casa más pequeña de tipo 7.

En un movimiento sorpresa, Dhankhar renunció como el vicepresidente el 21 de julio, el día de apertura de la sesión del monzón, citando terrenos de salud.

Sin embargo, poco después de su renuncia, las especulaciones sobre su repentina renuncia fueron desencadenadas por parlamentarios de la oposición. El Congreso dijo que era «totalmente inesperado» y que había «mucho más que lo que se conoció».

También afirmaron que había «razones mucho más profundas» para la renuncia de Dhankhar que las razones de salud citadas por él, diciendo que su renuncia hablaba muy bien de él, pero mal de aquellos que lo obtuvieron elegidos para el puesto.

