





Ex vicepresidente de la India jagdeep Graciasque renunció en julio, aún no se le ha proporcionado una residencia oficial, dijeron el martes personas cercanas a él.

Dhankaral renunciar al cargo de vicepresidente y presidente de Rajya Sabha, alegó motivos de salud. jagdeep Dhankar presentó su dimisión poco después de que finalizaran las actuaciones del día 1 de la sesión monzónica del Parlamento en 2025.

Semanas más tarde, en septiembre, abandonó el Enclave del Vicepresidente, la residencia oficial del vicepresidente, y se mudó a una granja privada en el área de Chhatarpur, al sur de Delhi, informó PTI.

La masía en el gadaipur La zona de Chhatarpur pertenece al líder del INLD, Abhay Chautala. Además, el 22 de agosto Gracias escribió al Secretario del Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos, solicitando una residencia oficial para los ex vicepresidentes.

Abordando ese Jagdeep Dhankar Todavía no se le ha proporcionado alojamiento gubernamental, destacó una persona cercana a él, «pero hasta ahora no se le ha proporcionado el alojamiento al que tiene derecho», según cita la agencia de noticias PTI.

jagdeep Dhankar recibir un bungalow tipo VIII

Como ex vicepresidente, Gracias tiene derecho a una pensión de casi 2 lakh de rupias al mes, un bungalow tipo VIII, una secretaria personal, una secretaria personal adicional, un asistente personal, un médico, un enfermero y cuatro asistentes personales. Después de que fallece un exvicepresidente, su cónyuge tiene derecho a una casa tipo VII más pequeña, informó PTI.

jagdeep Dhankar también solicitó la pensión MLA

Poco después de presentar su dimisión en agosto del Rajya Sabha, alegando motivos de salud, el ex vicepresidente Jagdeep Gracias También solicitó la reanudación de su pensión MLA.

La Asamblea de Rajasthan comenzó a procesar su solicitud, lo que le otorgó derecho a múltiples pensiones, incluso como ex diputado y vicepresidente.

jagdeep Gracias representó el Kishangarh circunscripción de la Asamblea como Congreso MLA de 1993 a 1998. Según informó la agencia de noticias PTI, Jagdeep Gracias recibió una pensión como exlegislador hasta julio de 2019. Sin embargo, la pensión se suspendió después de su nombramiento como gobernador de Bengala Occidental.

Los funcionarios dijeron: “Al finalizar su mandato como vicepresidente tras su renuncia el 21 de julio, el ex vicepresidente de la India Jagdeep Gracias ha presentado una nueva solicitud a la Secretaría de la Asamblea de Rajasthan para solicitar la reanudación de su pensión como ex MLA”, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con aportes de PTI)





Fuente