El ex vicepresidente Dhankhar se muda de la residencia oficial a la granja en el sur de Delhi

#MIRAR | Delhi: El ex vicepresidente Jagdeep Dhankhar ha anulado su residencia oficial: fuentes (Vistas externas del enclave del vicepresidente) pic.twitter.com/zq7qoglxbv – tampoco (@ani) 1 de septiembre de 2025

La casa de campo en el área de Gadaipur de Chhatarpur pertenece al líder de INLD Abhay Chautala.

Un funcionario le dijo a PTI que Dhankhar se quedará en la granja privada como un acuerdo interino hasta el momento en que se le asigna una residencia oficial tipo VIII, a la que tiene derecho como ex vicepresidente.

Dhankhar renunció a su puesto el 21 de julio, el primer día del Sesión de monzóncitando razones de salud, y se ha mantenido alejado del ojo público desde entonces. Se ha estado quedando en el enclave del vicepresidente cerca de la casa del Parlamento hasta ahora.

Fuentes cercanas a Dhankhar dijeron que estaba pasando tiempo con su familia, jugando al tenis de mesa y practicando yoga.

Está previsto que una elección para elegir a su sucesor tenga lugar el 9 de septiembre.

En las elecciones vicepresidenciales, NDA Pick CP Radhakrishnan, el gobernador de Maharashtra, se enfrenta a la nominada de la oposición B Sudershan Reddy, un ex juez de la Corte Suprema.

El término de Dhankhar como vicepresidente iba a terminar el 10 de agosto de 2027.

