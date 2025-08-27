El ex tercer asaltador de los Cardenales ha sido ‘jugar luces apagadas’

El Cardenales de Arizona confían en un gran año para la selección de tercera ronda de 2024 Isaías Adams En 2025. Después de mojarse los pies durante su temporada de novato, el liniero ofensivo será un titular a tiempo completo en el guardia derecho.

Adams apareció en 11 juegos durante la temporada 2024, comenzando los últimos cinco juegos del año. 444 de sus 462 instantáneas totales estaban en la guardia derecha, con los 18 restantes en el lado izquierdo. Fue un proceso aclimatado a la NFL para el jugador de 25 años, pero ahora se ha establecido.

Con una temporada completa y dos salpicaduras en su haber ahora, Adams se ha vuelto más seguro. Comenzó el primer juego de la pretemporada de los Cardenales contra el Jefes de Kansas Citypermitiendo cero presiones en 10 oportunidades de bloqueo de pase.

En la línea ofensiva, los compañeros de equipo de Adams han notado cuánto mejor parece comenzar su segunda temporada. Tackle veterano Jonah Williams Tiene confianza en que Adams será un fabricante de la diferencia esta temporada.

«Creo que la mayor diferencia entre el año pasado hasta este año es el paso que [Adams] ha tomado «, Williams dicho. «Ha sido fenomenal todo el campamento. Fue bueno el año pasado, pero era un novato; su cabeza todavía estaba girando un poco. Pero ahora tiene mucha confianza en el sistema, y ​​ha estado jugando luces apagadas».

Adams encontró una cosa para centrarse en esta temporada baja

Con el conocimiento que obtuvo del primer año, Adams descubrió que su técnica era lo que necesitaba la mayor mejora. Dedicó esta temporada baja a mejorar en esa área, y parece que ha valido la pena.

El lugar de guardia correcto ha sido el de Adams desde el comienzo del campamento, con el equipo confiando en su desarrollo. El jugador de 25 años no ha decepcionado, trabajando para crecer junto al nuevo entrenador de línea ofensiva Justin Frye.

«La técnica es una especie de lo que separa a los chicos», Adams dicho. «Todos son muy talentosos, así que es realmente, ‘Está bien, ¿dónde puedo conseguir mis manos? ¿Dónde puedo conseguir mi sombrero? ¿Cómo puedo restablecer mi base cuando tomo el contacto?’ cosas así «.

Aprender de los veteranos ha marcado la diferencia

Con los Cardenales trayendo un gran grupo de nuevos y talentosos linieros defensivos, Adams ha tenido una gran competencia en la práctica. Aprender de las mentes como Calais Campbellquien está entrando en su 18a temporada de la NFL, ha sido invaluable.

Este cambio ha sido bienvenido para Adams, quien sintió que fue «arrojado al fondo» para su primer inicio de carrera contra Leonard Williams y el Seattle Seahawks en 2024. Con el talento que lo rodea, sabe que estará preparado para lo que sea que la liga se le presente.

Por encima de todo, Adams esperaba ganarse la confianza de sus compañeros de equipo la temporada pasada. Valora la opinión de los veteranos en la línea ofensiva, y sabe que tiene más que aprender.

Con 18 presiones permitidas en 269 Snaps de bloqueo en 2024, hay mucho espacio para mejorar para Adams. No está estableciendo sus expectativas demasiado altas, sabiendo que si se mantiene en el camino correcto, el éxito seguirá.

«Me siento bien», dijo Adams. «Obviamente, soy duro conmigo mismo, así que no me sentía como un MVP o un All-Star. Sentí que era un poco a la vez».