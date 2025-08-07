El ex Superman Dean Cain dice que se une a Ice ‘lo antes posible’

Decano Caín Dice que se une a Ice.

Durante una aparición reciente en Fox News «Jesse Watters Primetime» La antigua estrella de «Lois & Clark: The New Adventures of Superman» explicó que habló con los funcionarios de la Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y se unirá a sus filas «lo antes posible».

Le dijo a Watters: «Ayer puse un video de reclutamiento, en realidad soy un vicepresidente sheriff jurado y una oficina de policía de reserva, no fui parte de ICE, pero una vez que puse eso y puse una pequeña propaganda en su programa, se volvió loco. Así que ahora he hablado con algunos funcionarios en Ice, y lo juraré como un agente de hielo lo antes posible».

Cuando se le preguntó qué lo motivó a unirse a la organización, Cain dijo que Estados Unidos es un país «basado en los patriotas que daban un paso adelante, si era popular o no», y que unirse a ICE era «lo correcto».

«Tenemos un sistema de inmigración roto», agregó. «El Congreso necesita solucionarlo, pero en el ínterin, el presidente Trump corrió sobre esto. Está cumpliendo con esto. Esto es lo que la gente votó. Es por lo que voté, y lo verá, y haré mi parte y ayudará a asegurarme de que suceda».

En su perfil VariedadCaín fue vocal sobre sus valores conservadores y su apoyo a Donald Trump.

«Amo al presidente Trump. He sido amigo de él para siempre», dijo Cain. «Trump es en realidad una de las personas más empáticas, maravillosas y generosas que jamás hayas conocido».