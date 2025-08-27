El ex Semarang Walkot Mbak Ita fue sentenciado a 5 años de prisión

SemarangVIVA – Ex Alcalde Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Alias Mbak ita fue sentenciado a 5 años de prisión en un caso de corrupción en el gobierno de la ciudad en 2022 a 2024.

El veredicto leído por el juez principal Gatot Sarwadi en una audiencia en el Tribunal de Corrupción de Semarang, Central Java, el miércoles, fue más ligero que las demandas del fiscal que exigió que el acusado del ex alcalde de Semarang fuera sentenciado a 6 años de prisión.

Además de las sentencias corporativas, el juez también impuso una multa de RP300 millones a Mbak ITA, que, si no se paga, será reemplazado (subsidiaria) con una jaula durante cuatro meses.



KPK sostiene al guardián de la ciudad de Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Mbak Ita

En el caso, el juez también lo sentenció a 7 años de prisión a Alwin Basri, el esposo del ex alcalde de Semarang Mbak Ita, quien cuando se realizó la Ley Criminal de Corrupción como Presidente de la Comisión Provincial de DPRD de Java Central C.

«Afirmar que los acusados ​​fueron declarados culpables como la primera acusación, la segunda acusación y la tercera acusación», dijo el juez principal.

En la primera acusación, se demostró que el acusado violó la carta del Artículo 12 A del Número de Derecho 31 de 1999 según lo enmendado por la ley número 20 de 2001 sobre la erradicación de la corrupción.

En la primera acusación, se demostró que la antigua persona número uno en el gobierno de la ciudad de Semarang con su esposo, Alwin Basri, recibió sobornos del presidente de la ciudad de Semarang, Gapensi Martono y el director de Pt deka Sari Perkasa Rachmat P. Jangkar cada uno valorado en RP2 Billion y RP1.75 billones.

El acusado recibió la donación por Martono en diciembre de 2022 y enero de 2023 en relación con la posición del acusado para ayudar a que sea más fácil conseguir un trabajo en el período 2023 a 2024.

El premio de Rp1.75 mil millones de Rachmat P. Jangkar, que aún no había sido presentado, estaba relacionado con el proyecto de adquisición de las mesas y sillas de la escuela primaria en el cambio APBD 2023.

En la segunda acusación, se demostró que los acusados ​​Mbak Ita y Alwin Basri habían violado el Artículo 12 Carta F de la ley Número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 con respecto a la erradicación de la corrupción.

Se demostró que Mbak Ita y Alwin Basri reciben depósitos operativos adicionales procedentes de las contribuciones de unión de la Agencia de Ingresos Regionales de la Ciudad de Semarang para RP3,083 mil millones. Los detalles de los ingresos de cada MBAK ITA ascendieron a Rp1,883 mil millones y Alwin Basri Rp1.2 mil millones.

Dando dinero a mbak ita cada RP. 300 millones cada tres meses y RP222 millones para el premio de la competencia típica de arroz frito de Mbak Ita y RP. 161 millones para pagar al cantante Denny Caknan.

En cuanto al dinero recibido por Alwin Basri en varias etapas con el monto entre Rp. 200 millones a RP. 300 millones.

Mientras que en la tercera acusación, se demostró que los dos acusados ​​habían violado el artículo 12B de la ley número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 sobre la erradicación de la corrupción.

Se declararon que Mbak Ita y Alwin Basri recibieron una gratificación de RP2 mil millones del presidente de Gapensi Semarang Martono. La gratificación es una tarifa del 13 por ciento de trabajo de cita directa en el subdistrito originario del implementador del proyecto de Gapensi Semarang.

El dinero fue entregado por Martono a través de Alwin Basri en junio y julio de 2023.

«Con respecto a la recepción de la gratificación, los acusados ​​nunca informan a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) hasta el límite de tiempo de 30 días determinado por la ley», dijo el juez principal.

El juez también sentenció una sentencia adicional en forma de pérdida estatal por el monto de Rp683 millones para MBAK ITA y RP4 mil millones para Alwin Basri, quien, si no se les paga, sería reemplazado por una prisión durante seis meses.

Sobre la decisión, tanto el fiscal y los dos acusados ​​tuvieron la oportunidad de pensarlo. (Hormiga)