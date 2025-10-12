El ex rival Marc Márquez admite una fuerza mental extraordinaria después de ganar el título de MotoGP

VIVA – Éxito Marc Márquez ganar juntos el título mundial de MotoGP 2025 ducati se convirtió en un gran foco en el mundo de las carreras motor. No sólo porque este fue su primer título después de seis años de sequía, sino también por la extraordinaria forma en que se recuperó de lesiones, presiones y cambios importantes de equipo.

Una de las figuras que también rindió homenaje a los logros de Márquez fue jorge lorenzosu ex archirrival y compañero de equipo en el pasado. Lorenzo admitió que quedó impresionado por cómo Márquez pudo demostrar su valía corredor que no sólo es rápido, sino también muy fuerte mentalmente.

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez

En una entrevista reciente, Jorge Lorenzo valoró que el éxito de Márquez esta temporada no solo se debe a su capacidad técnica o al extraordinario rendimiento de su moto Ducati, sino también a la fortaleza de su mente.

«Es increíble la fuerza que tiene en su mente. Lo fuerte que es mentalmente es extraordinario. Es físicamente fuerte, es fuerte mentalmente, es fuerte técnicamente», dijo Jorge Lorenzo, citado por VIVA de Chocar Domingo 12 de octubre de 2025.

Según Lorenzo, Márquez ha demostrado al mundo que la fortaleza mental puede ser un factor determinante para la victoria. Aunque sufrió graves lesiones y perdió la confianza en tiempos difíciles con Honda, logró recuperar su gloria gracias a una determinación casi imposible de igualar.

La temporada 2025 será uno de los viajes más emotivos de la carrera de Márquez. Tras dejar Honda a finales de 2023, mucha gente dudaba de su paso por Gresini Ducati, un equipo satélite que se consideraba menos competitivo que los grandes fabricantes.

Sin embargo, esa decisión en realidad se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Márquez demostró que aún puede competir en lo más alto, logrando podio tras podio con la versión 2023 de la “vieja” moto Ducati Desmosedici.

Márquez ha igualado el récord de siete títulos de la categoría reina de otra leyenda de MotoGP y, al mismo tiempo, ha consolidado su posición entre los mejores corredores de todos los tiempos.

Lorenzo explicó que la victoria de Márquez fue fruto de una perfecta combinación física, técnica y mental. Dijo que aunque se sabe que Ducati tiene motos fuertes, sólo los corredores con una concentración extraordinaria pueden conquistarla en cada circuito.