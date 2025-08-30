El ex rival de los Bears espera que Chicago ‘cause estragos’ en NFC North

La ex segunda selección general Ndamukong Suh sabe una o dos cosas sobre el Bears de Chicago. En su carrera en la NFL de 13 años, Suh se adaptó a los Bears 14 veces, más que cualquier otro oponente, y en un momento, podría decirse que era el enemigo público número uno en la ciudad ventosa después de casi matar al ex mariscal de campo de los Bears, Jay Cutler, ni una sola vez, no dos vecespero tres veces.

Ndamukong suh también sabe una o dos cosas sobre el Leones de DetroitHabiendo jugado para el enemigo NFC North de Chicago durante las primeras cinco temporadas de su carrera. Eso le da a SUH una perspectiva única e informada sobre el alquiler de Ben Johnson, y hace su opinión sobre los 2025 Chicago Bears One Vale la pena echarle un vistazo.

«Creo que los Bears serán asesinos silenciosos. Van a crear mucho estragos», SUH dijo Durante una aparición reciente en el Show de UP y Adams.

Suh reiteró que cree que será su antiguo equipo el que sale con la Corona del Norte de la NFC, tres campeones de división por primera vez desde 1954, pero está innegablemente intrigado por el Ben Johnson-Caleb Williams Emparejando, y ve la ofensiva de los Bears redondeando en forma al final de la temporada.

«En última instancia, creo que el entrenador y el equipo general van a reunirse y encontrar una manera de ser competitivo sin importar qué», agregó Suh. «Creo que Caleb y esa ofensiva van a encontrar un ritmo al final de la temporada, y serán un equipo a tener en cuenta».

¿Qué tan rápido pueden unirse la ofensiva de los Bears?

El problema con la lógica de Suh, y dudo en estar en desacuerdo con el hombre, porque solo piensa en lo que le hizo a Jay Cutler, es que Horario de Chicago No se permite una gran cantidad de pista para que los Bears descubran las cosas. Una vez que llega a mediados de octubre, los Bears tienen que correr un guante a la par con el más duro de la NFL, con viajes por carretera a Baltimore, Cincinnati, Filadelfia, San Franciscoy cuatro juegos divisionales más.

Esa es una pizarra lo suficientemente aterradora como para enviar escalofríos por la columna vertebral.

Eso deja a los Bears con muy poco margen de maniobra en las primeras seis o siete semanas de la temporada. Para cuando llegue la semana 8, a los Ravens, los Bears probable Necesito ser al menos 4-2 para sentirse bien con sus posibilidades de mantenerse competitivos en la carrera de playoffs de la NFC.

Eso es A menos que Ben Johnson, Caleb Williams y co. puede comenzar a correr el 8 de septiembre cuando el Vikingos de Minnesota Visite Soldier Field para el primer partido de fútbol de lunes por la noche de la temporada 2025.

Basado en dónde estaba la ofensiva de los Bears hace solo unas semanas, parece que las cosas están llegando bastante bien. La ofensiva del primer equipo se veía increíblemente fuerte contra el Bills de búfaloanotando en una campaña de touchdown de 93 yardas en su primera posesión del juego, y después de un par de series dudosas en el primer trimestre contra el Jefes de Kansas CityWilliams llevó a los Bears a unidades de puntuación consecutivas antes de terminar la pretemporada con una nota razonablemente alta.

Las balas vivas que la ofensiva de los Bears enfrentará contra la defensa de los Vikings de Brian Flores será mucho más rápido y se verá muy diferente de lo que hicieron durante la pretemporada, y tal vez no es evidente, pero la presión solo se amplificará cuando las luces estén brillantes el lunes por la noche. Pero si Ndamukong Suh está en lo correcto, tal vez nada de eso importará.