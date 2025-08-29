El ex relevista de los Tigres y campeón de WS de 1968 muere a 81

El Tigres de Detroit anunció el Paso de Daryl PattersonEl relevista diestro que formó parte de su equipo ganador del campeonato en 1968. Murió a la edad de 81 años. Patterson está siendo recordado por su brazo estable, momentos valientes e incluso un incidente de pelea inolvidable.

«Los Tigres lloran el fallecimiento del ex jugador Daryl Patterson y comparten nuestras condolencias con sus seres queridos». el equipo dijo.

La carrera de Patterson no brillaba con asentimientos de estrellas o estadísticas llamativas. Sin embargo, entregó actuaciones de embrague en el fondo, incluidas dos entradas sin goles en la Serie Mundial. Para muchos fanáticos de Detroit que aprecian el último campeonato previo a la división de la ciudad en 1968, las contribuciones de Patterson permanecer en silencio significativo.

Primeros años y un ascenso constante de un novato

Nacido el 21 de noviembre de 1943 en Coalinga, California, Patterson provino de modestas raíces. Un destacado en el Colegio de los Sequoias, Promesa atlética mostrada Tanto en el béisbol como en el baloncesto antes de ser firmados por los Dodgers y luego reclutados por los Tigres a fines de 1964.

Patterson se abrió camino a través del sistema de ligas menores de los Tigres con una determinación tranquila. Para 1968, se ganó su lugar en la lista de grandes ligas. Ese año de debut demostró ser su pico: una efectividad ordenada de 2.12, siete salvamentos y 49 ponches en 68 entradas, un brazo confiable para un equipo con una inclinación del campeonato.

«Nadie me habló», dijo Patterson en un Entrevista de 2014. «Fui criado para ser un relevista y eso es lo que hice. Solo traté de tratarlo como comenzar».

En el Serie Mundial de 1968Patterson apareció en los Juegos 3 y 4, lanzando tres entradas agudas y sin goles en alivio. Esas contribuciones, aunque no reconocidas, jugaron un papel en ayudar a los Tigres a asegurar su título.

La siguiente temporada, registró una efectividad de 2.82 aún respetable, una exhibición continua de su presencia confiable en un bullpen que había demostrado su valía el año anterior. Sin embargo, los años posteriores vieron disminuir su efectividad. Era subió, las apariencias disminuyeron, y en 1971, Patterson había seguido adelante; al atletismo y luego a los cardenales.

La pelea que se convirtió en leyenda

Quizás el momento más notorio de La carrera de Patterson No llegó en el montículo sino en el calor de un altercado de fines de temporada. En julio de 1974, mientras lanzaba para el PiratasSe encontró en una pelea de limpieza de banco con el Rojos. Fue durante este combate cuerpo a cuerpo. Pedro Borbón pretendidamente tiró del cabello de Patterson y lo mordiódejando un Marca duradera en la tradición del béisbol.

Con un ojo morado y una herida de una pulgada, Patterson contó más tarde que la mordida llegó después de haber soltado Borbón, no sin protesta por parte de compañeros de equipo. El incidente sigue siendo uno de los cuentos de pelea más vívidos y extraños en la historia de MLB.

Después de que su mandato de las Grandes Ligas terminó en 1974, Patterson pasó un tiempo en los menores antes de retirarse en 1975. Sus estadísticas de MLB de su carrera, un récord de 11-9, 4.09 efectividad y 142 ponches en 142 juegos, reflejan a un alivio oficial que se desempeñó sólidamente cuando llamó.

Más allá del béisbol, Patterson construyó una larga carrera posterior a los deportes con Pacific Gas & Electric, avanzando hacia el inspector jefe durante dos décadas. Según SABR, «uno de sus principales proyectos era un trabajo hidroeléctrico de $ 7 mil millones». Finalmente se estableció en Clovis, California, donde vivía cerca de su familia y nietos, apreciando silenciosamente su vida más allá del montículo.