El ex relevista de los Rangers firma un contrato masivo en Corea

El Rangers de Texas Tuvo una temporada de MLB decepcionante en 2025. Se quedaron un rato, ayudados por el hecho de haber la mejor defensa del beisbol y liderando las mayores en ERApero no pudo seguir el ritmo Marineros de Seattle en la segunda mitad, perdió una cantidad dolorosamente grande de juegos cerrados y terminó con un récord par de .500 eso contradecía mejores métricas subyacentes. Y ahora, ese cuerpo de lanzadores se está desintegrando, y un miembro de ese cuerpo de lanzadores acepta un contrato importante para cambiar de país.

Caleb Boushleyun relevista que apareció en 40 juegos con los Rangers la temporada pasada, ha firmado un contrato de un millón de dólares mudarse a Corea y jugar para un equipo llamado KT Wiz. Considerando el salario mínimo de la MLB paga sólo $760,000El contrato es importante para un jugador que, a pesar de aportar experiencia en las Grandes Ligas a la KBO, lo hace sin mucho éxito en las Grandes Ligas con él. Su tiempo con los Rangers representó casi todo su Grandes Ligas experiencia hasta la fecha, y no fue brillante.

Finalmente un Rangers regular

Boushley hizo su debut en las Grandes Ligas con el Cerveceros de Milwaukee en 2023, un par de días antes de cumplir 30 años, y se unió al sistema de los Rangers en noviembre pasado después de firmar un contrato de ligas menores. Entretanto, pasó un corto período de tiempo en el Mellizos de Minnesota organización, pero había lanzado sólo en tres juegos de Grandes Ligas y 6.1 entradas durante su tiempo con los cerveceros y los Mellizos combinados. Sólo con los Rangers finalmente se convirtió en un habitual. Grandes Ligas jugador, al menos durante una temporada.

Después de pasar casi cinco años como titular en Triple-A, Boushley – al ser llamado al roster de 40 hombres de los Rangers en abril después de sólo dos aperturas en AAA – fue trasladado al bullpen a nivel de Grandes Ligas. Era su primera vez fuera del bullpen desde antes de la pandemia, y tal vez el cambio de rol combinado con el aumento de nivel sea una combinación demasiado difícil de superar.

Boushley hizo 25 apariciones para los Rangers, principalmente en un papel de limpieza, con una salida desde el lugar y una oportunidad de salvamento, que convirtió. A través de ellos, él registró una efectividad de 6.02 con 41 ponches en 43.1 entradas lanzadas, arrojando números de ponches más altos de lo habitual y exhibiendo el control decente que había tenido desde hacía mucho tiempo en el nivel AAA, pero descubriendo que su sinker de 92 mph – su lanzamiento principal – muy raramente vencido El bate del jugador de Grandes Ligas. Wix espera poder superar un poco mejor a los bateadores de KBO.

Los beneficios de mudarse a Corea

La decisión de Boushley de firmar con la KBO refleja un patrón creciente en el que los lanzadores con oportunidades limitadas en las grandes ligas buscan roles más importantes y mayor seguridad financiera en el extranjero, tanto en Japón como en Corea. Anterior Yankees de Nueva York relevista Nick Nelsonpor ejemplo, ha podido hacer una carrera bastante promedio en las Grandes Ligas. al estrellato japonésy excelentes días de pago para igualarlo.

Según las cifras reportadas, el acuerdo de Boushley supuestamente cae en el rango superior para los contratos de lanzadores extranjeros de primer año en la liga, que generalmente incluyen un salario base más incentivos vinculados a las entradas lanzadas y los juegos iniciados. La estructura permite a los equipos gestionar los riesgos de costos y permite a los jugadores asegurar niveles de ingresos que pueden exceder lo que recibirían en acuerdos de ligas menores. El salario base de 900.000 dólares con 100.000 dólares en incentivos, como se dice que recibió Boushley, supera cómodamente la remuneración en otra temporada de AAAA-ball.

Para KT Wiz, es probable que el atractivo esté más en lo que hizo como titular. Boushley ha lanzado al menos 100 entradas en cuatro temporadas diferentes de ligas menores, alcanzando un récord personal de 138,2 entradas en 2022. Su tasa de boletos en Triple-A se ha mantenido estable, con un promedio de 3,0 por nueve entradas durante las últimas tres temporadas, y su tasa de ponches ha oscilado entre 8,0 y 8,5 por nueve durante el mismo período. Los equipos de la KBO a menudo dan prioridad a los lanzadores que pueden proporcionar lanzamientos de strike predecibles y mantener la salud durante un calendario de 144 juegos, y el historial prácticamente libre de lesiones de Boushley es suficiente.

La medida de Boushley también se ajusta a una tendencia estadística más amplia entre las importaciones recientes de KBO; Durante las últimas cinco temporadas, la mayoría de los lanzadores extranjeros contratados por clubes de la KBO registraron menos de 20 entradas en la MLB antes de su llegada. Lo que ha separado las transiciones exitosas de los agotamientos ha sido la estabilidad y durabilidad del comando en lugar de una velocidad sobresaliente o totales de ponches; Con una bola rápida que se hunde generalmente por debajo de los 90, una combinación secundaria construida alrededor de un control deslizante y un cambio, y un historial de manejar cargas de trabajo iniciales completas en las menores, Boushley cumple con los requisitos. Los Rangers, con todo respeto, esperaban no necesitar 43 entradas más de él la próxima temporada; el Wiz, por el contrario, querrá eso varias veces.