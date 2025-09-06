El ex QB de los Rams Jared Goff puso en cuenta antes de la apertura de la temporada

Jared Goff todavía está lidiando con una narrativa persistente en su quinta temporada con el Leones de Detroit después de su oficio del Rams de Los Ángeles en 2021.

La salida de los Rams de Goff llegó con la narración de que no podía llevarlos a un campeonato, por innumerables razones, incluidas las pérdidas de balón. Además, Matthew StaffordEl éxito inmediato reforzó esos sentimientos antes de su primer partido contra el Packers de Green Bay.

Entrando en la campaña de 2025, el actual entrenador en jefe de Goff, Y Campbellestá haciendo eco de su viejo.

Lions HC Dan Campbell se hace eco de Sean McVay de Rams en Jared Goff

Campbell ofreció una explicación para la derrota de los playoffs divisionales de los Lions NFC ante el Comandantes de Washington Eso sonó muy similar a los problemas del entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, con Goff.

«Si dices, ‘¿Por qué perdimos ese juego?’ Giramos la pelota más de cinco veces, y es realmente simple. Campbell dijo en el clip Compartido por Eazy Ezerkis de Woodward Sports el 5 de septiembre.

«Las cosas que hicimos todo el año, hombre, tiene que hacer un énfasis una vez más en eso. Y simplemente no nos encargamos de eso. Y así, volvemos a que la seguridad del centro comercial sea inteligente con el fútbol en la posición de quarterback».

Los problemas de McVay con Goff Llegó a una cabeza Durante la temporada 2020.

Luego, el entrenador en jefe de los Rams se encendió en su QB del entonces franquicia durante y después de una derrota de 23-20 ante el San Francisco 49ers.

«En muchos casos, solo una simple ejecución. Chicos con los que estamos contando, que tienen que poder hacer jugadas, que no lo hicieron en momentos de tiempo en tiempo. McVay dijo a los periodistas en noviembre de 2020. «Se ocupa del fútbol. Nuestro mariscal de campo tiene que cuidar mejor el fútbol.

«Si esperamos hacer las cosas a medida que avanzamos, solo tenemos que cuidar mejor el fútbol. Es tan simple como eso. Y tenemos que ejecutar en ciertos puntos, y es algo que tiene que mejorar y, en realidad, ese es el resultado final».

Goff había lanzado 2 intercepciones y perdió un balón suelto en el concurso.

Eso incluye un tackle defensivo de 27 yardas para entonces los 49ers Estante. Avancemos rápidamente a los playoffs de 2024, y Goff tuvo 3 INTS, incluida un Pick06, y un balón suelto perdido contra Washington.

Jared Goff se sintió ‘traicionado’ por Rams

Goff dijo anteriormente que recibió la llamada sobre su oficio de los Rams a los Leones de McVay después del hecho. La llamada llegó justo momentos antes de que las noticias aparecieran en las redes sociales.

«Sientes que te has traicionado o que no eres querido», dijo Goff en el episodio 2 de Netflix «Jugador de ataque«Que se emitió en julio.» En última instancia, fue el hecho de que no había una conversación, y que no había un tipo de cosas ‘hey, estamos pensando en seguir adelante’. No había nada. Desearías que no fuera un lado tan ciego,

«Desea que hubiera algún tipo de madurez, supongo, tener esa conversación y poder hacerme saber qué está pasando, y cómo sucedieron las cosas y por qué esto está sucediendo. Fue mi primer sabor real de la verdadera adversidad, y su carrera está en un bifurcado en el camino».

Sin embargo, el ex apoyador de la NFL Lavar Arrington Lambastó a Goff por sus sentimientos.

«Los mariscales de campo, deben tener una realidad alternativa», dijo Arrington sobre «»Dos profesionales y una taza de Joe«En julio.» Todos suenan como un montón de suaves madre, hombre

«‘Sentí que no era querido’. No te querían.

Además, la decisión de los Rams sobre Goff fue simplemente «negocios» en la estimación de Arrington.