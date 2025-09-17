El ex QB de los Leones Matthew Stafford acaba de hacer historia

El Leones de Detroit tener un juego emocionante contra Ben Johnson y el Bears de Chicago el domingo 14 de septiembre, con los leones Golpeando a los Chicago Bears en 52-21 Puntuación final. Fue un partido hecho en el cielo del fútbol para los Leones, y tener un juego tan exitoso contra su antiguo coordinador ofensivo tuvo que sentirse bien.

Pero, los Leones no fueron los únicos que celebraron el domingo. Cualquier seguidor de los leones desde hace mucho tiempo sabe el nombre Matthew Stafford muy bien. Fue el mariscal de campo de la franquicia para el Leones de Detroit durante más de una década, antes de ser cambiado al Rams de Los Ángeles En un acuerdo que trajo al mariscal de campo de los Leones al actual Jared Goff a Detroit. Tan pronto como Stafford llegó a Los Ángeles, les anotó un victoria del campeonatoLo que se sintió un poco mal para muchos seguidores de los Leones, pero los Leones tienen sus propias razones para celebrar últimamente.

Stafford tuvo una temporada baja difícil y luchó con una lesión que lo mantuvo fuera de la práctica durante la mayor parte de la temporada baja. Pero, ha estado eliminando las cosas del parque con los Rams en la temporada regular y acaba de hacer historia con el equipo.

El mariscal de campo del ex Lions, Matthew Stafford, obtiene una gran victoria

El domingo 14 de septiembre, Stafford y los Rams subieron contra el Titanes de Tennessee en el estadio Nissan y ganó, 33-19. Al entrar en el juego, Stafford tuvo 368 touchdowns de carrera en su carrera y 96 durante su período con los Rams. Después de conectarse con el ala cerrada Davis Allen y el receptor abierto Davante Adams en la zona final, alcanzó algunos números históricos.

Según el cable de Rams“El primer touchdown de Stafford, un pase de 8 yardas a Allen, lo ató con Ramas La leyenda Bob Waterfield para el séptimo mayor touchdowns en la historia del equipo. El segundo touchdown, un golpe de 16 yardas para Adams, lo puso todo solo en el número 7 con 98 touchdowns en una camiseta de los Rams «.

El contrato de Stafford con Los Angeles Rams es corto, por lo que casi tiene que pasar el año. El ex jugador de los Leones firmó un contrato de dos años y $ 84 millones con el equipo durante la temporada baja, incluida $ 80 millones garantizados y un salario anual promedio de $ 40.2 millones.

Una nueva rivalidad con Jared Goff de Detroit Lions

Goff y Stafford parecen amigables, y la esposa de Goff incluso ha aparecido en el podcast de la esposa de Stafford, Kelly. Pero, hay una pequeña competencia entre estos dos.

Según el cable de RamsStafford ahora es cuatro touchdowns detrás de Kurt Warner y nueve detrás de Jared Goff. «Podría alcanzar ambas marcas en las próximas semanas y avanzar más arriba de los libros de historia de los Rams», señala Mike Masala del Rams Wire.

Masala agrega: «Para su carrera, Stafford necesita solo un touchdown de pase para empatar la primera selección de 2008, Matt Ryan (381) para la novena en la historia de la NFL. Debería lograr esa hazaña esta semana contra el campeón defensor del Super Bowl Philadelphia Eagles en Lincoln Financial Field».

Como este punto, Stafford se ha ido de los años de los Leones, y el enfoque de Detroit está realmente en el equipo actual y, más recientemente, cuán fantástica se desempeñó Motor City contra Windy City el fin de semana pasado. Pero, todavía es interesante ver lo que está sucediendo en el mundo de Stafford, especialmente si afecta a los Leones en la postemporada.