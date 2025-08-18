El ex QB de los Colts Andrew Luck revela una verdad sorprendente sobre su jubilación temprana

Casi seis años después de impulsar el mundo del fútbol, ex Mariscal de campo de los Indianapolis Colts Andrew Luck finalmente está arrojando más luz Sobre su decisión de retirarse de la NFL.

«Iba a jugar hasta los 40 o 45 años», dijo a Zak Keefer de The Athletic en una entrevista reciente.

Una vez considerado la cara de la franquicia y un futuro miembro del Salón de la Fama, Luck sorprendió a los fanáticos el 24 de agosto de 2019, cuando se fue a los 29 años.

La visión de la longevidad no se trataba solo de fútbol para la suerte. Quería construir una vida en el deporte, imaginando criar a sus hijos, almacenar anillos del Super Bowl y vivir una vida más simple cerca de la instalación de práctica de los Colts. Pero años de dolor y lesiones crónicas convirtieron el juego que amaba en una fuente de miseria.

«Me enamoré», dijo Luck. La decisión no fue fácil. La suerte luchó con noches de insomnio y un reflejo constante sobre lo que estaba dejando atrás. Durante un tiempo, ni siquiera podía ver fútbol en la televisión sin sentirse frustrado o nostálgico. «No puedo tener 30 años y jubilarse» Él se diría a sí mismo. «Esto es ridículo».

Pero ahora, a los 35 años, Luck está abrazando su nuevo capítulo. De vuelta en su alma mater, dirige el programa de fútbol de Stanford como gerente general.

El papel de la suerte y el futuro del fútbol cardinal

Llamado GM del Programa de Fútbol Cardinal en noviembre de 2024, Luck supervisa todo Desde el reclutamiento hasta la estrategia de la lista, la recaudación de fondos, las relaciones con ex alumnos y la experiencia de los fanáticos.

Es un momento de círculo completo para la ex estrella QB, quien una vez llevó a Stanford a la prominencia nacional y ahora está dando forma a la próxima generación de jugadores.

«Soy un producto de esta universidad, de Nerd Nation; me encanta este lugar», dijo Luck en noviembre pasado. «Creo profundamente en el enfoque único de Stanford para el atletismo y la académica y la oportunidad de ayudar a llevar nuestro programa a la cima.

De 2009-11, Luck llevó a Stanford a un récord general de 31-7 y fue dos veces subcampeón de Heisman.

Excepcional Colts Carrera Fuels Vision para Stanford Football

Redactado No. 1 en general por los Colts en 2012, la carrera de la NFL de siete años de Luck estuvo marcada por el talento prodigioso y la resiliencia. Lanzó para más de 23,500 yardas, 171 touchdowns y obtuvo cuatro selecciones de Pro Bowl – Incluyendo una temporada de 2014 en la que lideró la NFL con 40 touchdowns de pase.

Él fue premiado El jugador de regreso del año 2018 de la NFL después de perderse toda la temporada 2017 de la cirugía de hombro.