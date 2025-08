El ex QB de Browns suena en Shedeur Sanders

Anterior Cleveland Browns El mariscal de campo Robert Griffin III no contuvo en su evaluación de cómo el equipo está manejando el novato Shedeur Sanders.

Los Browns seleccionaron a Sanders en la quinta ronda del Draft de la NFL, terminando un sorprendente diapositiva para la ex estrella de Colorado. Una vez proyectado como una posible selección de ronda temprana, Sanders no Escuche su nombre llamado hasta el día 3.

Desde que llegó a Cleveland, Sanders ha trabajado principalmente como el mariscal de campo número 4 del equipo en el campamento de entrenamiento. Los Browns agregaron recientemente al veterano Tyler Huntley para reforzar la profundidad con Kenny Pickett y Dillon Gabriel Ambas lesiones en los isquiotibiales de lactancia. Joe Flacco, de 40 años, está en trabajo de inicio.

Poco después Se anunció la firma de HuntleyGriffin expresó su frustración en las redes sociales.

«Shedeur Sanders se está preparando para fallar en Cleveland», Dijo Griffin. «Pero Dios lo ha presentado incluso con repeticiones limitadas».

Griffin pasó la temporada 2016 con los Browns. Comenzó cinco juegos, yendo 1-4 en esos concursos.

Browns QB Shedeur Sanders esperando la pretemporada

Sanders ha sido el hombre bajo en el tótem durante la práctica, trabajando exclusivamente con copias de seguridad. Se espera que una parte significativa de su trabajo llegue en los juegos de pretemporada. Los Browns inician su pizarra de pretemporada contra el Panteras de Carolina el viernes.

Sanders no está seguro de cómo se verá su carga de trabajo, pero espera más repeticiones.

«Creo que cada representante que obtengo en general es valioso», Sanders dijo el lunes. «Definitivamente llevamos las cosas a un nivel superior, diría con todo. Así que cada representante, cada vez que pise el campo, lo tomo como podría ser el último porque no lo sabes. Hay jugadores con los que solo estuvimos practicando la semana pasada que ya no está aquí. Así que, como dije, se trata más de un vínculo. Se trata más de salir a salir. Se trata más de cómo serás recordados».

Sanders se perdió parte de la práctica el sábado con dolor en el brazo, pero dijo que es bueno ir después de tener un poco de tiempo para recuperarse.

«Eso es todo lo que realmente es», dijo Sanders, quien se autoinformó por sí mismo. «A veces entras en calor, luego esperas un segundo, y luego te enfrían, luego vuelves a calentar. Mi brazo y mi cuerpo no estaban acostumbrados a eso, por lo que es justo y ajustado dentro de mi cuerpo y dentro de mi brazo».

Shedeur cerró la visita de Deion Sanders en el campamento de entrenamiento de Browns

Sanders ha hecho todo lo posible para navegar por una situación desafiante en Cleveland. Una de sus decisiones personales más notables durante el campamento de entrenamiento fue Preguntando a su padre, Deion Sandersno asistir. Deion, quien entrenó a Shedeur en Jackson State y Colorado, todavía hizo el viaje para visitar a su otro hijo, Shilo.

«No quiero que venga a verme ahora mismo porque quiero llegar a donde quiero ir, luego para que él me vea», dijo Sanders. «No quiero que me vea conseguir un par de repeticiones y está vitoreando como un buen padre como, no, no puedes estar orgulloso de mí en este momento. Tengo que llegar a donde voy y sé que es mucho que hacer para llegar allí».

Sanders enfrenta un subida empinada para subir por la tabla de profundidad. Fue incluido como el mariscal de campo número 4 en la tabla de profundidad no oficial del equipo lanzada el lunes, y el reciente firma de Huntley agrega otra capa a la competencia de mariscal de campo cada vez más compleja de los Browns.