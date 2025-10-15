El ex primer ministro de Kenia, Raila Odinga, muere de un paro cardíaco en Kerala



El ex Primer Ministro de Kenia, Raila Odinga, que había llegado a Koothattukulam en Kerala El distrito de Ernakulam, que recibía tratamiento ayurvédico, murió el miércoles tras un paro cardíaco, dijeron la policía y las autoridades hospitalarias.

Odinga se desplomó durante una caminata matutina dentro de las instalaciones del centro ayurvédico y fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Koothattukulam, donde fue declarado muerto alrededor de las 9:52 am, dijo un portavoz del hospital oftalmológico ayurvédico.

Su cuerpo se encuentra actualmente en el hospital, dijo la policía.

El portavoz dijo que Odinga y su familia habían estado de visita el hospitalque anteriormente había ayudado a su hija a recuperar la visión.

Un oficial de policía dijo que la información sobre la muerte de Odinga había sido transmitida a la FRRO (Oficina Regional de Registro de Extranjeros) para los trámites necesarios según el protocolo.

