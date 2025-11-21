El ex presidente y director del PT ASDP, Ira Puspadewi, condenado a 4,5 años de prisión

Jacarta – Ex director presidente PT ASDP período 2017-2024, Ira Puspadewi fue condenado a un delito prisión 4 años y 6 meses relacionados con el presunto caso corrupción en el proceso de cooperación empresarial y adquisición de PT Jembatan Nusantara por PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) en 2019-2022.

Además de Ira, hubo otros dos acusados ​​que fueron condenados veredicto 4 años de prisión. Son, respectivamente, el Director Comercial y de Servicios de PT ASDP para el período 2019-2024, Muhammad Yusuf Hadi, y el Director de Planificación y Desarrollo de PT ASDP para el período 2020-2024, Harry Muhammad Adhi Caksono.

«Declarando que los acusados ​​han sido legalmente y convincentemente probados culpables de cometer actos criminales de corrupción cometidos conjuntamente como en la segunda acusación alternativa», dijo el juez principal Sunoto en la sesión de lectura del veredicto del panel de jueces del Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

El panel de jueces también condenó a los acusados ​​a multas. Para Ira Puspadewi, la multa impuesta fue de 500 millones de IDR con la disposición de que si no se pagaba la multa sería sustituida (subsidiaria) por una pena de prisión de tres meses.

Mientras tanto, Yusuf Hadi y Harry Muhammad fueron condenados a una multa de 250 millones de IDR cada uno, además de tres meses de prisión.

Por sus acciones, se declaró que los tres acusados ​​habían violado el artículo 3 en relación con el artículo 18 de la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción, modificada y complementada por la Ley Número 20 de 2001 jo. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal.

Antes de dictar sentencia, el panel de jueces consideró como un factor agravante las acciones de los acusados ​​que no apoyaron los programas gubernamentales en el contexto de la administración de un Estado limpio y libre de corrupción, colusión y nepotismo (KKN).

Del mismo modo, las acciones de los acusados ​​que abusaron de la confianza otorgada por el Estado como directores de empresas de propiedad estatal (BUMN) y el impacto de las acciones de los acusados ​​que resultaron en que ASDP tuviera que cargar con grandes deudas y obligaciones, son consideraciones onerosas.

Mientras tanto, el juez que preside afirmó que las acciones de los acusados ​​no fueron puros errores para cometer corrupción, sino que se consideró como motivo para atenuar el veredicto la negligencia grave sin precaución y buena fe en los procedimientos y la gobernanza de las acciones corporativas de la ASDP.