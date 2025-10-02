Kinshasa, Viva – Ex Presidente República democrática Kongo (Rdk) Joseph Kabila Kabange fue sentenciado pena de muerte En ausencia por el Tribunal Militar de la alta ciudad de Kinshasa el martes por la noche, informó Al Jazera Jueves 2 de octubre de 2025.

Kabila fue declarado culpable de varias acusaciones. Se declaró culpable de 120 cargos, incluidos crímenes de guerra, violación, asesinato, traición, conspiración y justificación para los actos de crímenes de guerra.

El tribunal también le ordenó pagar una compensación de 33 mil millones de dólares estadounidenses al estado del Congo. El juez decidió que a pesar de que Kabila era un ex presidente, siempre fue el líder del movimiento. rebelde que era innegable desde la rebelión de Mutebusi.

Afirmaron que realizó una inspección del Centro de Entrenamiento M23: los rebeldes del movimiento del 23 de marzo, incluida la supervisión de la reunión de la sede rebelde y dirigiendo la hostilidad contra el RDK.

El tribunal describió los casos que lo atraparon como un delito muy grave, diciendo que los casos difamaron a millones de personas del Congo y violaron su lealtad al estado.

En respuesta a esto, el presidente M23, Bertrand Bisimwa, emitió un comunicado el miércoles por la mañana que condenó la decisión. Dijo que la pena de muerte contra Kabila bajo el pretexto de las relaciones con AFC/M23 violó la declaración de los principios del grupo y reflejó la persistencia de los ataques armados del régimen de Kinshasa.

«AFC/M23 nunca se equivoca con sus oponentes políticos y sus juegos», dijo Bisimwa. Kabila no ha reaccionado personalmente a la decisión. Sin embargo, en abril de este año, el gobierno de la RDC lanzó un proceso legal contra él después de su visita a Goma, que actualmente está bajo el control de M23.

El gobierno también ordenó la confiscación de su propiedad y suspendió todas las actividades del Partido Popular para la Reconstrucción y el Desarrollo (PPRD), donde Kabila era su autoridad moral. Varios altos funcionarios de PPRD fueron arrestados por presuntas relaciones con M23.

El año pasado, los rebeldes de M23 anunciaron la llegada oficial de Kabila en Goma, y ​​desde entonces fue visto interactuando con líderes religiosos y comandantes de M23. Kabila, quien dirigió la República Democrática del Congo durante 18 años, ha sido alienado desde 2023 en Sudáfrica.

Sin embargo, a principios de este año, Kabila apareció ante el público en East Congo y expresó su deseo de irse a casa para «contribuir a encontrar una solución a la crisis en curso».

Negociaciones estancadas

East Kongo enfrentó uno de los conflictos más prolongados de África. Desde enero, la situación de seguridad en el país ha empeorado, con un nuevo informe de batalla entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes M23, que han incautado una serie de áreas estratégicas, incluidas Goma y OpenVU.

Desde que se acordó que el alto el fuego entre el Congo y la Coalición del Grupo Rebelde llamaron la Declaración Principal en la Capital de la Capital de Qatar, Doha, en julio, las dos partes estaban en una posición difícil entre el progreso en el proceso de paz y las nuevas batallas en East Kongo.

El punto muerto en curso entre el Gobierno de Kinshasa y M23 plantea dudas sobre el éxito de las negociaciones pacíficas de Qatar. M23 actualmente está controlando la mayoría de las provincias de Kivu norte y sur, donde el conflicto se está quemando nuevamente en 2022.

El gobierno de la RDC continúa acusando a Ruanda de apoyar a M23, un reclamo que fue negado por Ruanda y los rebeldes. M23 insiste en que están luchando contra la corrupción, la xenofobia y la discriminación dentro