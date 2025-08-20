El ex presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta se sometió al juicio inaugural del caso de soborno del delito de CPO

Yakarta, Viva -Scidentador de formador del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) (Presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta para 2024-2025) Muhammad Arif Nuryanta se someterá a sesión primer caso de presunto soborno Relacionado con los casos de corrupción del veredicto suelto (ononsLag) de proporcionar aceite de palma crudo (aceite de palma crudo/CPO) En 2022 en el Tribunal de Corrupción de Yakarta el miércoles.

El portavoz II del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, Sunoto, dijo que la agenda de la primera sesión fue la lectura de la acusación, que será dirigida por el juez principal Effendi.

«El plan para el caso se llevará a cabo a las 10:00 WIB en la habitación Muhammad Hatta Ali», dijo Sunoto en un comunicado confirmado en Yakarta el miércoles.

Además del acusado Arif, Sunoto explicó que el acusado del registrador civil de North Yakarta PN Wahyu Gunawan también sería juzgado con respecto al mismo caso.

En cuanto al caso, Arif en ese momento se desempeñó como ex vicepresidente del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.

Mientras se desempeñaba como vicepresidente del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, Arif supuestamente recibió un soborno de Rp60 mil millones del sospechoso Marcella Santoso y Ariyanto como defensor de la decisión de ser transmitido para ser entregado por Ontslag. Dar dinero se da a través de Apocalipsis como Arif’s Trust.

La decisión independiente fue transmitida en el Tribunal de Corrupción (delitos de corrupción) en el Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el miércoles (3/19), por el juez principal Djuyamto, junto con los jueces Ali Muhtarom y el Agam Syarief Baharudin.

Por sus acciones, Arif supuestamente violaba el Artículo 12 Carta C Juncto Artículo 12 Carta B Jo. Artículo 6 Párrafo (2) Jo. Artículo 12 Carta A Jo. Artículo 12 Carta B Jo. Artículo 5 Párrafo (2) Jo. Artículo 11 Jo. Artículo 18 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados y junto con la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

Mientras tanto, se sospechaba que Apocalipsis violaba el Artículo 12 de las Cartas del Artículo 12 Cartas B Jo. Artículo 5 versículos (2) con. Artículo 11 y. Artículo 12 Carta B. Artículo 18 Una Ley de Tipicor y. Artículo 55 Verso (1) El primero de la Cruz Civil. (Hormiga)