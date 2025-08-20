El ex presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta fue acusado de recibir un soborno de RP. 15.7 mil millones de casos

Yakarta, Viva -Calandero del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) para 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta fue acusado de recibir soborno valorado en RP. 15.7 mil millones relacionados con el supuesto caso de soborno contra una decisión suelta (Ontslag) casos de corrupción para proporcionar instalaciones de exportación para el aceite de palma crudo (aceite de palma crudo/CPO) en 2023-2025.

The Public Prosecutor (Prosecutor) from the Attorney General’s Office (AGO) Syamsul Bahri Siregar suspected that the bribe was received by Arif, who at that time served as Deputy Chairman of the Central Jakarta District Court, from Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, and Syafei as advocates or those representing the interests of the corporate defendants in the CPO Caso, a saber, Wilmar Group, Green Group Group y la temporada de MAS Group.

«Aunque se sabe o se debe sospechar que se le dio el don o promesa para influir en la decisión del caso que se le entregó», dijo el fiscal en la audiencia de lectura de la carta afirmar en el Tribunal de Corrupción de Yakarta el miércoles.

El juicio de leer la acusación del presunto caso de soborno contra la decisión suelta Foto : Antara/Agatha Olivia Victoria

El fiscal explicó que el soborno fue supuestamente aceptado junto con el registrador civil de North Yakarta PN Wahyu Gunawan, junto con tres hakim Aquellos que intentaron el caso, a saber, Djuyamto, Ali Muhtarom y Agam Syarief Baharudin, con un total de 2.5 millones de dólares estadounidenses (EE. UU.) O equivalentes a Rp40 mil millones.

En detalle, el soborno recibido por Arif, Wahyu y los otros tres jueces fueron recibidos dos veces. Los primeros ingresos en forma de efectivo 500 mil dólares estadounidenses o valor de Rp8 mil millones, que fue recibido por ARIF por RP3.3 mil millones; Revelación de RP800 millones; Djuyamto Rp1.7 mil millones; y Agam y Ali cada uno de Rp1.1 mil millones.

Luego, el segundo ingreso en forma de efectivo de 2 millones de dólares estadounidenses o RP32 mil millones, que se dividió para arif ascendiendo a Rp12.4 mil millones; Revelación de Rp1.6 mil millones; Djuyamto rp. 7.8 mil millones; y Agam y Ali cada uno de Rp5.1 mil millones cada uno.

Por sus acciones, ARIF fue acusado de violar el Artículo 12 Carta C o el Artículo 6 Párrafo (2) o Artículo 12 Carta A o Artículo B o Artículo 5 Párrafo (2) o Artículo 11 o Artículo 12 B Juncto 18 Artículo 18 de la Ley (Ley) Número 31 de 1999 Con respecto a la erradicación de la corrupción según se modifica por la ley 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

La revelación también escuchó la lectura de la acusación en el mismo juicio que Arif. Mientras que los tres jueces que decidieron que el caso CPO se someterá a la audiencia inaugural el jueves 21 de agosto de 2025.

En ese caso, Wahyu fue acusado de recibir un total de Rp2.4 mil millones, violando así el Artículo 12 Carta A o Artículo 12 Carta B o Artículo 5 Párrafo (2) o Artículo 11 o Artículo 12 Carta B Jo. Artículo 18 de la Ley de Corrupción Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal. (Hormiga)