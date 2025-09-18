El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel que sufrió el cáncer

Brasilia, Viva – Ex Presidente Brasil Jair Bolsonaro el miércoles fue diagnosticado con sufrimiento cáncer de piel Etapa temprana, el día después de ingresar al hospital por segunda vez en una semana.

El hospital informó la presencia de lesiones cutáneas en el cuerpo de Bolsonaro que mostró «la presencia de carcinoma de células escamosas». El médico dijo que Bolsonaro se sometería a un examen de rutina para monitorear su condición.

Bolsonaro (70) fue hospitalizado en Brasil el martes después de vómitos y baja presión arterial.

Sin embargo, el diagnóstico de cáncer proviene del examen el domingo cuando fue tratado antes y se sometió a un procedimiento para eliminar las lesiones cutáneas en el cofre y sus brazos.

Ex presidente de Brasil, Jair Bolsaro

El oncólogo de Bolsonaro, Claudio Birolini, dijo que el cáncer estaba en la etapa media y se clasificó como «in situ» o no propagado.

Agregó que se esperaba que la eliminación del tejido contra el cáncer curara a Bolsonaro.

El ex presidente todavía está usando vendajes y puntadas que se espera que sean lanzados en dos semanas.

Bolsonaro salió del hospital el miércoles y regresó a casa. Sirvió a los prisioneros de origen desde antes de ser sentenciado a liderar el intento de golpe en 2022-2023 y fue sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión.

De acuerdo con la decisión legal, Bolsonaro puede abandonar la casa para emergencias médicas, pero el equipo de defensor debe presentar un informe médico al juez.

Sus partidarios hicieron su estado de salud como excusa para continuar cumpliendo su sentencia en casa.

Afirmaron preocuparse de que Bolsonaro experimentaría complicaciones médicas o un mal tratamiento si se trasladó a prisión.

Su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, dijo que su padre podría aprobar esta prueba.

«Mi padre se ha enfrentado a una batalla más pesada y ganadora. Esta vez no será diferente», escribió en la plataforma X. (Ant)