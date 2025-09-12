El ex presidente brasileño Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión por un plan de golpe

Yakarta, Viva – Corte Brasil sentenciado 27 años y tres meses de prisión contra el primero Presidente Brasil Jair Bolsonaro para el caso cout d’Etatinforma el portal de noticias G1.

El primer panel de la Corte Suprema Federal tomó una decisión que nunca había sucedido antes en la historia del país al declarar a Bolsonaro culpable de planificar un golpe, según el informe del jueves.



Ex presidente de Brasil, Jair Bolsaro

Bolsonaro se desempeñó como presidente de Brasil para el período 2019-2023. Perdió las elecciones presidenciales de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Una semana después de la inauguración del presidente titular, miles de partidarios de Bolsonaro con violencia rompieron el edificio del Congreso Brasileño, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial el 8 de enero de 2023. La policía arrestó a alrededor de 2,000 personas ese día.

En noviembre de 2024, la policía federal brasileña acusó a Bolsonaro y a un ex miembro de su gobierno por tratar de derrocar a la democracia organizando un golpe de estado y dirigiendo una organización criminal. (Hormiga)

