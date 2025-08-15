El ex presidente afgano Karzai Condemns alegaba un ataque aéreo paquistaní en Nuristán







En medio de las crecientes tensiones geopolíticas en todo el mundo, ex Presidente de Afganistán Hamid Karzai ha condenado un informe de que ha habido un ataque aéreo paquistaní en la provincia de Nuristán en Afganistán. El presidente de Afganistán ha pedido respeto por la soberanía y la adherencia de Afganistán al derecho internacional, informó Khaama Press.

Según ANI, Karzai expresó su preocupación por los informes de los medios de comunicación de una supuesta huelga de drones paquistaníes en Nuristán. Instó a Islamabad a respetar la soberanía de Afganistán y evitar violar el derecho internacional. Las autoridades talibanes hasta ahora han permanecido en silencio sobre el incidente, según Khaama Press.

Anteriormente, otra agencia de noticias, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, informó, citando fuentes no identificadas, que Pakistán llevó a cabo una huelga de drones en Nuristán. El 14 de agosto, Karzai se refirió a estos informes de los medios, afirmando que estaba profundamente preocupado por el supuesto ataque aéreo atribuido a Pakistán.

Según ANI, el ex presidente afganistán pidió al gobierno pakistaní que «respete Afganistán La soberanía nacional y, al abstenerse de violar los principios y normas internacionales, comprometerse con Afganistán a través de relaciones civilizadas y buena vecindad «, según lo citado por ANI.

Pakistán ha afirmado repetidamente que los militantes de Tehrik-I-Taliban Pakistán (TTP) usan territorio afgano para lanzar ataques contra el país, una acusación que las autoridades talibanes han negado constantemente. Los medios locales en Nuristan también informaron huelgas de drones en la provincia, aunque no se han proporcionado detalles sobre bajas o objetivos previstos.

El presunto asalto aún no ha sido dirigido por funcionarios paquistaníes. Según la Agencia de Noticias de Tasnim, no había información verificada sobre el objetivo o el daño potencial. Khaama Press informó que la salida conjeturaba que el asalto puede haber dirigido las posiciones de TTP en la provincia; Sin embargo, esta afirmación aún no se ha verificado.

Una de las casas de los medios también señaló que el incidente, si se confirma, corre el riesgo de esforzarse aún más entre las relaciones ya tensas entre Afganistán y Pakistán, que han sido marcados por disputas fronterizas y de seguridad recurrentes.

Para impulsar el incendio ya ardiente, las tensiones se produjeron días después de que el ejército de Pakistán afirmara haber matado a 50 militantes, incluidos los miembros del Ejército de Liberación de Baloch y los miembros de Tehrik-e-Taliban Pakistan, en una operación de cuatro días cerca de la frontera de Afganistán, específicamente Baluchistán Provincia, informó Khaama Press.

Según el Ejército, las operaciones se dirigieron principalmente a militantes en partes de la provincia de Baluchistán, donde están en marcha los principales proyectos mineros. Ni el Ejército de Liberación de Baluchistán ni el Pakistán Tehrik-I-Taliban emitieron una declaración que respondió a los reclamos, y la verificación independiente de las cifras de víctimas no está disponible para Khaama Press.

Teniendo en cuenta que las tensiones entre las fuerzas de seguridad de Pakistán y el TTP se han intensificado en los últimos años, ya que los talibanes regresan al poder en Afganistán en 2021, las cosas no parecen ser normales en el corto plazo.

(Con entradas de ANI)





