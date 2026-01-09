El ex Ministro de Religión Yaqut será detenido inmediatamente

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) enfatizó que arrestaría inmediatamente al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas (YQC) y su ex personal especial, Ishfah Abidal Aziz (IAA), alias Gus Alex. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) los ha nombrado a ambos sospechosos en el presunto caso de corrupción. soñar no viene 2024.

«En cuanto a la detención, lo actualizaremos más tarde. Por supuesto, lo antes posible, porque el KPK también quiere que el proceso de investigación sea efectivo», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio de KPK, en el sur de Yakarta, el viernes 9 de enero de 2026.



Ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas

Explicó que Yaqut y Gus Alex fueron acusados ​​en virtud del artículo 2 y/o el artículo 3 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción modificada por la Ley Número 20 de 2001.

Sin embargo, Budi dijo que BPK todavía está calculando las pérdidas estatales en este caso.

«La BPK todavía está realizando cálculos para calcular el monto de las pérdidas financieras estatales resultantes de este caso», dijo Budi.

Para su información, la agencia anticorrupción comenzó a investigar las acusaciones de corrupción en la cuota del Hajj el 7 de agosto de 2025. A partir de ahí, el Comité para la Erradicación de la Corrupción comenzó a elevar el estado del caso a investigación el 9 de agosto de 2025 y dijo que se estaba comunicando con la Agencia Suprema de Auditoría de Indonesia para calcular las pérdidas estatales.

Budi reveló que el cálculo inicial de las pérdidas estatales en casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Asuntos Religiosos para 2023-2024 alcanzó más de 1 billón de IDR.

Budi explicó que el cálculo sólo fue realizado internamente por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Sin embargo, este asunto ha sido discutido con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK).

Luego, el KPK impidió a tres personas viajar al extranjero durante los siguientes seis meses.

Los impedidos fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj. Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.