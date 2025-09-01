El ex Ministro de Religión Yaqut fue interrogado 18 preguntas cuando el KPK examinó sobre la corrupción de la cuota del Hajj

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut cholil qouumas se afirmó ser cuestionado 18 preguntas relacionadas con la determinación del caso de las cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024 por el Equipo de Investigación de la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK).

«Si no me equivoco, hay 18 (preguntas). Se pide el material a los investigadores», dijo Yaqut a los periodistas del edificio KPK, South Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

El ex ministro de religión que YAQUT asistió a la llamada del KPK

Yaqut dijo que el equipo de investigación de KPK exploró la información que había transmitido durante la investigación del caso Haji soñando.

«Sí, profundizando la información que transmití en la declaración anterior en la investigación. Entonces, hubo una profundización», dijo.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció comenzar una investigación del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

El ex ministro religioso, Yaqut Cholil Qouumas (izquierda), cuando llegó al KPK

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.