El ex ministro de la Unión Rajen Gohin renuncia al BJP y se une a Assam Jaitya Parishad







El ex ministro sindical y cuatro veces diputado del BJP, Rajen Gohain, se unió el miércoles al equipo político regional. Assam Jaitya Parishad (AJP).

Gohain, que había dimitido del BJP el 9 de octubre, pasó al partido regional en un programa aquí en presencia del presidente del AJP, Lurinjyoti Gohain, y del secretario general, Jagadish Bhuyan, entre otros.

Había representado a la circunscripción parlamentaria de Nagaon durante cuatro mandatos de 1999 a 2019 y se había desempeñado como Ministro de Estado de Ferrocarriles de la Unión de 2016 a 2019.

Gohain, de 74 años, había dicho que renunció a la BJP ya que el partido «no cumplió las promesas hechas al pueblo de Assam y traicionó a las comunidades indígenas al permitir que extraños se establecieran en el estado».

También acusó a los dirigentes estatales del BJP de «fomentar la política comunal y dividir la centenaria sociedad asamés».

Las elecciones a la asamblea en el estado se celebrarán el próximo año.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente