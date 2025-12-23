El ex Ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman dijo: Convocado por el Fiscal General, ¿Qué está pasando en el caso de corrupción del petróleo crudo en Petral?

Yakarta, VIVA – Fiscalía General (Ministro de justicia) continúa investigando acusaciones de corrupción en adquisiciones aceite crudo en Pertamina Energy Trading Limited (Petral) para el período 2008-2015.

En el desarrollo del asunto, ex Ministro Recursos Energéticos y Minerales (EMR), Sudirman dijoTambién fue citado por los investigadores para ser interrogado. El interrogatorio de Sudirman Said fue confirmado por el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General de Indonesia, Anang Supriatna. El ex Ministro de Energía y Recursos Minerales fue interrogado en calidad de testigo.

«Sí (el ex Ministro de Energía y Recursos Minerales, Sudirman Said, fue interrogado)», dijo el jefe de la Fiscalía General de Penkum de Indonesia, Anang Supriatna, cuando fue confirmado, el martes 23 de diciembre de 2025.

Anang explicó que los investigadores pidieron a Sudirman Said información sobre su conocimiento del proceso de adquisición de petróleo crudo, especialmente durante el período en el que se desempeñó como Ministro de Energía y Recursos Minerales en 2014-2016.

«Sí, se le pidió que proporcionara información como testigo y sus conocimientos (de ser Ministro de Energía y Recursos Minerales) en ese momento», dijo.

El caso de presunta corrupción en la adquisición del crudo Petral ha pasado oficialmente a etapa de investigación desde octubre de 2025. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía General no ha identificado a ningún sospechoso en este caso.

Junto con el proceso de investigación, la Fiscalía General también está coordinando con la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), que también se ocupa de casos relacionados con Petral. El manejo por parte del KPK es un desarrollo del presunto caso de soborno para la adquisición de catalizadores en PT Pertamina (Persero) para el período 2012-2014.

En la serie de investigaciones, hay dos casos en curso. En primer lugar, el caso de soborno para la adquisición de catalizadores en PT Pertamina para el año presupuestario 2012-2014, en el que uno de los sospechosos era la directora de procesamiento de PT Pertamina, Chrisna Damayanto.

En segundo lugar, el caso de la adquisición de petróleo crudo y productos terminados de refinería en el período 2012-2014 con el sospechoso Bambang Irianto como director de Petral.

Anteriormente se informó que la Fiscalía General (Kejagung) había comenzado a investigar un caso de presunta corrupción en la adquisición de petróleo crudo en Pertamina Energy Trading Limited (Petral) o PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

Este caso pone de relieve transacciones de petróleo crudo y productos refinados que supuestamente le costaron al Estado miles de millones de rupias. El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, enfatizó que la investigación ha sido elevada oficialmente a su estado desde octubre de 2025.

«La investigación comenzó a partir de octubre», dijo Anang el lunes 10 de noviembre de 2025.