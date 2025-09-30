Beijing, Viva – Ex Ministro de agricultura y asuntos rurales Porcelana Tang Renjian fue sentenciado pena de muerte con un período de prueba de dos años para recibir soborno vale 268 millones de yuanes (alrededor de Rp628 mil millones).

Reportado Xinhua, El martes 30 de septiembre de 2025, el veredicto fue transmitido por el Tribunal Middle Popular Changchun, provincia de Jilin, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Tang fue declarado culpable de recibir sobornos en varios puestos que ocupó de 2007 a 2024, incluso mientras se desempeñaba como subdirector de la Oficina de Asuntos Financieros, Gobernador de Gansu, al Ministro de Agricultura y Rural, para ayudar a las personas e instituciones en negocios, proyectos y ajuste de posiciones.

Tang, tanto directamente como a través de intermediarios, recibe dinero y bienes ilegales (propiedad) con un total de más de 268 millones de yuanes.

«Se ha demostrado que el acto de tener lugar es una gran cantidad de soborno que perjudica los intereses del estado y el pueblo. Según la ley, la Ley debe ser sentenciada a muerte», dijo la decisión judicial.

Leer también: Recibir soborno de RP. 627 mil millones desde 2007, el ex ministro de agricultura chino fue sentenciado a muerte



El tribunal también revocó los derechos políticos de la vida, confiscó todos sus activos y ordenó los resultados de los actos penales y los intereses relacionados con el delito manejado a la tesorería estatal.

Según el informe, el tribunal sospechó la implementación de su sentencia de muerte durante dos años, porque había reconocido una Ley, informó un caso que era desconocido para el aparato y entregó todos los resultados de los sobornos al estado.

En China, la pena de muerte con libertad condicional generalmente se cambia a cadena perpetua si el convicto no comete una nueva violación durante la libertad condicional. El castigo puede reducirse en función del buen comportamiento.

Leer también: Dos personas que partieron de Reni a China para convertirse en la novia y el novio fueron arrestadas



Tang Renjian (63) vino de Chongqing. Comenzó su carrera en 1983 y se unió al Partido Comunista Chino en 1991. Comenzó a ser examinado en mayo de 2024 por presuntas violaciones disciplinarias graves. Seis meses después, fue expulsado de la fiesta y retirado de su posición.

En abril de 2025, Tang fue acusado de acusaciones de soborno, y el juicio de su caso se inauguró el 25 de julio de 2025.

Leer también: ¿Es este el final de la versión china de Tiktok?

