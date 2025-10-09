El ex mariscal de campo de los Vikings, Daniel Jones, envía un fuerte mensaje sobre Kevin O’Connell

Después Daniel Jones‘ su paso por los New York Giants llegó a su fin, el consenso parecía ser que sería un suplente de carrera por el resto de sus días como jugador en la NFL. Aterrizó con el Vikingos de Minnesota la temporada pasada después de jugar los primeros 10 juegos para los Giants y ser liberado.

Jones era una opción segura para que los Vikings jugaran detrás Sam Darnold después del novato J.J. McCarthy sufrió una lesión que puso fin a su temporada durante la pretemporada. Nunca terminó apareciendo con el uniforme de los Vikings y firmó un contrato de un año con los Potros de Indianápolis compartir la habitación del mariscal de campo con Antonio Richardson.

El traslado a Indianápolis resultó ser un punto de inflexión para Jones, ya que venció a Richardson por el puesto titular y ha estado al rojo vivo para comenzar la campaña 2025 para los Colts, ganando cuatro de los primeros cinco juegos de la temporada y logrando números impresionantes.

Daniels Jones revela el impacto vital de jugar para Kevin O’Connell de los Vikings

Jones nunca llegó a salir al campo como mariscal de campo de los Vikings durante su breve paso por el equipo, pero no hay duda de que el entrenador en jefe Kevin O’Connell y su cuerpo técnico dejaron una impresión duradera en el mariscal de campo veterano, como les dijo a Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth en Fitz & Witz.

“Luego, al ir a Minnesota, vi cómo se preparaba Sam”, dijo Jones. «Cómo Kevin preparó a esos muchachos. Josh McCown. Grant Udinski. Ese equipo y cuán detallados fueron día tras día en cada parte del plan, y cómo van a estudiarlo. Lo que están buscando, repasando e interrogándose entre sí en la sala de quarterbacks.

“Eso me causó una gran impresión y pensé: ‘Este es quizás el siguiente nivel de algunas de esas cosas’. Creo que eso cambió. Pienso en Kevin y en lo agresivo que fue al decidir las jugadas. … Son muchos tiros de retroceso, aprovechando sus oportunidades, y eso también me impresionó”.

Teniendo en cuenta la increíble actuación de Jones durante los primeros cinco juegos de la campaña 2025, O’Connell y compañía definitivamente tienen algo bueno en Minnesota, ya que Darnold también pudo resucitar su carrera bajo ese cuerpo técnico antes de pasar a la Halcones Marinos de Seattle.

¿Podrá Carson Wentz seguir los pasos de Daniel Jones?

Los Vikings tienen bastante reputación bajo O’Connell por sacar lo mejor de mariscales de campo que parecían que sus carreras iban en la dirección equivocada. Jones y Darnold son excelentes ejemplos de lo que les puede pasar a los mariscales de campo talentosos a quienes se les dio la oportunidad adecuada de aprender en la situación adecuada y con el cuerpo técnico adecuado.

La pregunta ahora es si Carson Wentz será el siguiente en resucitar su carrera en la NFL y tener otra oportunidad como titular en la liga. Hasta ahora, Wentz ha jugado bien reemplazando al lesionado McCarthy.

A partir del miércoles, queda por ver si Wentz consigue otro tiro bajo el centro, con McCarthy regresando a la práctica. Sin embargo, si O’Connell opta por el veterano, es probable que el equipo tenga confianza de cualquier manera.

En tres juegos, Wentz ayudó a los Vikings a ganar dos mientras lanzaba para 759 yardas, cinco touchdowns y dos intercepciones. Estos son números sorprendentes, pero lo suficientemente formidables como para soportar la carga, incluso si es contra el campeón defensor del Super Bowl. Águilas de Filadelfia después del descanso de Minnesota el 19 de octubre.