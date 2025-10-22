El ex mariscal de campo de los Steelers, Russell Wilson, aplaude a su ex entrenador en jefe con Major Shade

Jugador de ataque Russell Wilson destacó durante su mandato con el Acereros de Pittsburgh cuánto disfrutó jugando para Mike Tomlin. Wilson no ha compartido esos mismos sentimientos hacia su ex entrenador en jefe con el Broncos de Denver —Sean Payton.

Es poco probable que lo haga pronto.

Parece que no hay pérdida de amor entre Wilson y Payton. Esta semana, ambos intercambiaron insultos a través de las redes sociales y tradicionales.

Wilson disparó su sombra contra el entrenador en jefe de los Broncos con una publicación en X el martes.

“Sin clase… pero no sorprendido…”, escribió Wilson.

«No me di cuenta de que todavía estás cazando recompensas más de 15 años después a través de los medios».

Sin clase… pero no sorprendido…. No me di cuenta de que sigues cazando recompensas más de 15 años después a través de los medios. 😎😂 #Vamos a montar

Esa publicación hacía referencia a la suspensión de un año de Payton por “Bounty Gate”. Una investigación de la NFL en 2012 encontró anterior Santos de Nueva Orleans El coordinador defensivo Gregg Williams pagó bonificaciones en un sistema de recompensas a sus jugadores por herir deliberadamente a los jugadores contrarios.

Williams supuestamente dirigió el sistema de recompensas bajo Payton, quien era el entrenador en jefe del equipo.

La publicación de Wilson fue en respuesta a que Payton esencialmente les dijera a los periodistas que hubiera preferido enfrentarse a Wilson en lugar del mariscal de campo novato. Dardo Jaxson en la semana 7.

«Encontraron una pequeña chispa con ese mariscal de campo». Payton dijo de Dardo. “Estaba hablando con [Giants owner] John Mara no hace mucho y dije: ‘Esperábamos que ese cambio hubiera ocurrido mucho después de nuestro juego’”.

Russell Wilson responde a Sean Payton

Ha habido muchos rumores durante el último año y medio de que Payton no quería tener nada que ver con Wilson después de su primer año juntos en Denver. Esos rumores alcanzaron un punto álgido después del 16 de diciembre de 2023, cuando Las cámaras captaron a Payton furioso con Wilson. al margen de los Broncos en un juego contra el Leones de Detroit.

Después de la temporada 2023, los Broncos liberaron a Wilson a pesar de poseerlo $ 39 millones.

Los Steelers firmaron a Wilson NFL agencia libre. Pittsburgh pudo firmarle un acuerdo mínimo de la liga porque su contrato con los Broncos significaba que Denver le pertenecía la diferencia de $39 millones.

En resumen, Payton y los Broncos le pagaron a Wilson alrededor de $37,8 millones la temporada pasada para jugar con los Steelers.

Esa es una señal obvia de que a un entrenador no le gusta un mariscal de campo.

Wilson realmente no ha abordado públicamente su relación con Payton. Pero claramente, el mariscal de campo está harto de la sutileza de Payton lanzándole insultos.

Steelers Media defiende a Wilson contra Payton

Las cosas no terminaron bien para Wilson en Pittsburgh. Después de comenzar 6-1 como titular, los Steelers perdieron sus últimos cuatro partidos de la temporada regular en 2024.

Incluyendo los playoffs, Wilson terminó con un récord parejo de 6-6 con los Steelers.

Aún así, algunos expertos de los Steelers se alegraron de ver a Wilson pasar a la ofensiva contra Payton después de recibir sombra del entrenador en jefe de los Broncos.

Puede haber sido una falta de clase por parte de Payton decir que preferiría enfrentar a Wilson que a un mariscal de campo novato. Pero es difícil negar que los Broncos, y los Steelers, están mejor sin Wilson.

Con su remontada ante los de Wilson Gigantes El domingo, los Broncos mejoraron a 5-2 esta temporada. Los Steelers tienen marca de 4-2 con Aarón Rodgers detrás del centro.

Wilson llevó a los Giants a un inicio de 0-3 antes de ser enviado a la banca a favor de Dart. Wilson ha perdido sus últimas siete aperturas de temporada regular.

Tiene marca de 23-35 como mariscal de campo titular desde el inicio de la campaña 2021.