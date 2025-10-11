El ex mariscal de campo de los Jets, Adrián Martínez, podría ser titular para los 49ers después de las lesiones

Un ex favorito de los fanáticos Jets de Nueva York El mariscal de campo podría estar rompiendo una alineación de la NFL por primera vez este fin de semana.

El 49ers de San Francisco han descartado al mariscal de campo titular Brock Purdy (dedo del pie), y su QB de respaldo, Mac Joneses “cuestionable” con lesiones en la rodilla y el oblicuo, según NFL Insider Ari Meirov.

“Adrián Martínez Es el único mariscal de campo sano de San Francisco”, señaló Meirov en las redes sociales.

#49ers El QB Brock Purdy (dedo del pie) y el WR Ricky Pearsall (rodilla) están fuera, mientras que el QB Mac Jones (rodilla, oblicuo) y el WR Jauan Jennings (tobillo, costilla) están en duda para el enfrentamiento del domingo contra los #Bucs. Adrián Martínez es el único mariscal de campo sano de San Francisco. —Ari Meirov (@MySportsUpdate) 10 de octubre de 2025

Una oportunidad de oro para Martínez

Si Jones no pudiera ir, Martínez probablemente haría la primera apertura de su carrera en la NFL.

Martínez, de 25 años, ingresó a la liga como agente libre no reclutado en el draft de 2023. Durante su temporada de novato, estuvo con los Detroit Lions durante toda la temporada baja desde mayo hasta los recortes finales de la plantilla a finales de agosto.

Martínez no entró en el equipo.

En cambio, llevó su talento a la UFL, la United Football League y Martínez explotó. En su primera temporada en la liga, Martínez fue nombrado All-Star (2024 All-UFL), MVP de la liga UFL y MVP del campeonato de la UFL después de ganarlo todo.

«Martínez lideró la liga por tierra con 528 yardas durante la temporada regular. Fue el No. 3 en pases con 1,749 yardas y empató en el segundo lugar en pases de touchdown con 15. También fue el No. 2 en la UFL en ofensiva total con 2,277 yardas. Martínez fue responsable de 18 touchdowns (15 por pase, 3 por tierra), que empataron en [the] la mayoría en la UFL”, el liga anunciada en un comunicado de prensa en 2024.

Eso elevó su perfil y llamó la atención de los Jets. Después de que terminó la temporada de la UFL, los Jets le firmaron un contrato para unirse a su lista de 90 hombres. Estuvo con el equipo durante un año y medio en la lista del campo de entrenamiento y en el equipo de práctica.

El talentoso pasador no entró en la lista de 53 hombres de los Jets este año y decidió comenzar de nuevo en San Francisco en septiembre.

Martínez claramente tomó la decisión correcta en la NFL

Tuvo la oportunidad de regresar a los Jets en el equipo de práctica este otoño. En cambio, ahora está en línea para iniciar su primer partido de la NFL en San Francisco. Eso no habría sucedido en Nueva York.

Martínez no será el mariscal de campo franquicia a largo plazo de los 49ers. Purdy firmó un contrato de cinco años $265 millones contrato esta temporada baja. Sin embargo, eso no significa que el antiguo producto de Nebraska no pueda aprovechar esta oportunidad para lanzarse a otra estratosfera.

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, tiene una impresionante historial como un revelador y susurrador de mariscales de campo. Cuando los mariscales de campo han estado en su presencia, han dado un giro a sus carreras o las han lanzado.

Purdy, Sam Darnoldmac jones, Jimmy GaroppoloMatt Schaub, Robert Griffin III y Matt Ryanpor nombrar algunos.

Si Martínez comienza y le muestra a la liga que es más que un simple mariscal de campo suplente, esto podría intrigar a uno de los otros 31 equipos de la NFL. Si bien su futuro con los 49ers podría ser limitado, eso no significa que su carrera en la NFL tenga que serlo.

Todos en la liga siempre están buscando la próxima gran novedad como mariscal de campo. En la universidad, Martínez demostró que era el hombre indicado. A nivel de la UFL, demostró que era el jefe. El último campo de pruebas son las grandes ligas de la NFL.